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Украина и Турция продлили либерализацию грузовых перевозок до окончания войны - Кубраков

Украина и Турция продлили либерализацию грузовых перевозок до окончания войны - Кубраков

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 16:16  •  1273 просмотра

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Министр инфраструктуры Украины сообщил, что либерализация грузовых перевозок между Украиной и Турцией продлится до конца войны благодаря соответствующему решению министерств инфраструктуры обеих стран.

Либерализация грузовых перевозок между Украиной и Турцией будет действовать по крайней мере до конца войны. Об этом в соцсети Х написал Министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает УНН.

Либерализация грузовых перевозок между 🇺🇦 и 🇹🇷 будет действовать по крайней мере до конца войны. Команда Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерство транспорта и инфраструктуры Турции приняли на заседании соответствующее решение.

- говорится в сообщении украинского Министра инфраструктуры.

Детали

Кубраков также поблагодарил турецкого коллегу из министерства транспорта и инфраструктуры Абдулкадири Уралоглу за конструктивное сотрудничество в развитии экономик обеих стран.

И отметил, что продолжение либерализации перевозок является примером принятия решений на основе цифр и точных показателей относительно положительного влияния на рынок двусторонних перевозок.

Блокада на границе с Польшей: в очередях 2200 грузовиков, есть существенные снижения количества пересечений - Демченко29 февраля 2024, 07:36 • 25586 просмотров

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаЭкономика
turtsiyaТурция
ukrainaУкраина
polshaПольша
Україна і Туреччина продовжили лібералізацію вантажних перевезень до закінчення війни - Кубраков
Kubrakov: Ukraine and Turkey continued liberalization of freight transportation until the end of the war
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Украина и Турция продлили либерализацию грузовых перевозок до окончания войны - Кубраков

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