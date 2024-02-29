Украина и Турция продлили либерализацию грузовых перевозок до окончания войны - Кубраков

Либерализация грузовых перевозок между Украиной и Турцией будет действовать по крайней мере до конца войны. Об этом в соцсети Х написал Министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает УНН.

Либерализация грузовых перевозок между 🇺🇦 и 🇹🇷 будет действовать по крайней мере до конца войны. Команда Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерство транспорта и инфраструктуры Турции приняли на заседании соответствующее решение. - говорится в сообщении украинского Министра инфраструктуры.

Детали

Кубраков также поблагодарил турецкого коллегу из министерства транспорта и инфраструктуры Абдулкадири Уралоглу за конструктивное сотрудничество в развитии экономик обеих стран.

И отметил, что продолжение либерализации перевозок является примером принятия решений на основе цифр и точных показателей относительно положительного влияния на рынок двусторонних перевозок.

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