Україна і росія ведуть переговори про припинення ударів по енергооб’єктах - FT
Київ • УНН
За даними FT, Україна і росія обговорюють припинення атак на енергооб'єкти за посередництва Катару. Сторони вже скоротили частоту атак на енергетичну інфраструктуру за останні тижні.
Україна і росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної. Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на людей, знайомих з цим питанням, пише УНН.
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Зазначається, що Київ прагне відновити переговори за посередництва Катару, які були близькі до угоди в серпні, але були зірвані вторгненням України в Курськ, повідомили джерела видання, серед яких були і високопоставлені українські чиновники.
Є дуже ранні переговори про потенційний перезапуск чогось. Зараз ведуться переговори щодо енергетичних об'єктів,
Видання пише, що угода ознаменувала б найзначнішу деескалацію війни з того часу, як російський диктатор володимир путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Цього місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про захист енергетичних об'єктів може свідчити про готовність росії брати участь у ширших мирних переговорах.
За словами високопоставленого українського чиновника, москва та Київ уже скоротили частоту атак на енергетичну інфраструктуру один одного за останні тижні в рамках домовленості, досягнутої їхніми розвідувальними службами.
Нагадаємо
У 2024 році росія застосувала понад 1000 засобів ураження проти енергетичних об'єктів України. Втрати енергетичних потужностей перевищують 9 ГВт, що еквівалентно забезпеченню електроенергією чотирьох країн ЄС.