Цьогоріч росіяни значно збільшили інтенсивність обстрілів енергоінфраструктури України - Міненерго
Київ • УНН
У 2024 році Росія застосувала понад 1000 засобів ураження проти енергетичних об'єктів України. Втрати енергетичних потужностей перевищують 9 ГВт, що еквівалентно забезпеченню електроенергією чотирьох країн ЄС.
У 2024 році інтенсивність обстрілів ворогом цивільних енергетичних об'єктів значно перевищує кількість атак на енергетичну інфраструктуру у попередні роки війни. Про це заявили в Міністерстві енергетики України, передає УНН.
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Лише цього року росіяни загалом застосували понад тисячу засобів ураження - дронів та ракет різного типу, в тому числі балістики. Сукупні втрати енергетичних потужностей України внаслідок цьогорічних атак перевищують 9 ГВт, чого було б достатньо для забезпечення електроенергією чотирьох країн ЄС
Зазначається, що навіть за відсутності масованих обстрілів атаки на енергетичну систему країни не припиняються. Щодня росіяни атакують об'єкти у Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Донецькій, Луганській, Херсонській областях.
Україна розраховує на імпорт електроенергії взимку - голова "Укренерго"29.08.24, 15:33 • 21984 перегляди
Попри те, що атаки на українську енергетику стали наймасштабнішими у світі, а завданих їй руйнувань не знала жодна інша енергосистема, ситуація в українській енергосистемі залишається контрольованою
Нагадаємо
У звіті місії ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні вказало, що взимку українців може очікувати відключення електроенергії від 4 до 18 годин на добу, деякі регіони можуть залишитися без опалення.