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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В этом году россияне значительно увеличили интенсивность обстрелов энергоинфраструктуры Украины - Минэнерго

В этом году россияне значительно увеличили интенсивность обстрелов энергоинфраструктуры Украины - Минэнерго

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 17:10  •  4499 просмотра

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В 2024 году Россия применила более 1000 средств поражения против энергетических объектов Украины. Потери энергетических мощностей превышают 9 ГВт, что эквивалентно обеспечению электроэнергией четырех стран ЕС.

В 2024 году интенсивность обстрелов врагом гражданских энергетических объектов значительно превышает количество атак на энергетическую инфраструктуру в предыдущие годы  войны. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины, передает УНН.

Детали

Только в этом году россияне в целом применили более тысячи средств поражения - дронов и ракет различного типа, в том числе баллистики. Совокупные потери энергетических мощностей Украины в результате нынешних атак превышают 9 ГВт, чего было бы достаточно для обеспечения электроэнергией четырех стран ЕС

- заявили в Минэнерго.

Отмечается, что даже  при отсутствии массированных обстрелов атаки на энергетическую систему страны не прекращаются. Ежедневно россияне атакуют объекты в Черниговской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Луганской, Херсонской областях. 

Украина рассчитывает на импорт электроэнергии зимой - глава "Укрэнерго"29 августа 2024, 12:33 • 21686 просмотров

Несмотря на то, что атаки на украинскую энергетику стали самыми масштабными в мире, а нанесенных ей разрушений не знала ни одна другая энергосистема, ситуация в украинской энергосистеме остается контролируемой

- убеждают в министерстве. 

Напомним,

В отчете миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине указало, что зимой украинцев может ожидать отключение электроэнергии от 4 до 18 часов в сутки, некоторые регионы могут остаться без отопления. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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