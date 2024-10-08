В этом году россияне значительно увеличили интенсивность обстрелов энергоинфраструктуры Украины - Минэнерго
Киев • УНН
В 2024 году Россия применила более 1000 средств поражения против энергетических объектов Украины. Потери энергетических мощностей превышают 9 ГВт, что эквивалентно обеспечению электроэнергией четырех стран ЕС.
В 2024 году интенсивность обстрелов врагом гражданских энергетических объектов значительно превышает количество атак на энергетическую инфраструктуру в предыдущие годы войны. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины, передает УНН.
Детали
Только в этом году россияне в целом применили более тысячи средств поражения - дронов и ракет различного типа, в том числе баллистики. Совокупные потери энергетических мощностей Украины в результате нынешних атак превышают 9 ГВт, чего было бы достаточно для обеспечения электроэнергией четырех стран ЕС
Отмечается, что даже при отсутствии массированных обстрелов атаки на энергетическую систему страны не прекращаются. Ежедневно россияне атакуют объекты в Черниговской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Луганской, Херсонской областях.
Украина рассчитывает на импорт электроэнергии зимой - глава "Укрэнерго"29 августа 2024, 12:33 • 21686 просмотров
Несмотря на то, что атаки на украинскую энергетику стали самыми масштабными в мире, а нанесенных ей разрушений не знала ни одна другая энергосистема, ситуация в украинской энергосистеме остается контролируемой
Напомним,
В отчете миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине указало, что зимой украинцев может ожидать отключение электроэнергии от 4 до 18 часов в сутки, некоторые регионы могут остаться без отопления.