Украина и россия ведут переговоры о прекращении ударов по энергообъектам - FT
Киев • УНН
По данным FT, Украина и россия обсуждают прекращение атак на энергообъекты при посредничестве Катара. Стороны уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру за последние недели.
Украина и россия ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Киев стремится возобновить переговоры при посредничестве Катара, которые были близки к соглашению в августе, но были сорваны вторжением Украины в Курск, сообщили источники издания, среди которых были и высокопоставленные украинские чиновники.
Есть очень ранние переговоры о потенциальном перезапуске чего-то. Сейчас ведутся переговоры по энергетическим объектам,
Издание пишет, что соглашение ознаменовало бы самую значительную деэскалацию войны с того времени, как российский диктатор владимир путин начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.
В этом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о защите энергетических объектов может свидетельствовать о готовности россии участвовать в более широких мирных переговорах.
По словам высокопоставленного украинского чиновника, москва и Киев уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга за последние недели в рамках договоренности, достигнутой их разведывательными службами.
Напомним
В 2024 году россия применила более 1000 средств поражения против энергетических объектов Украины. Потери энергетических мощностей превышают 9 ГВт, что эквивалентно обеспечению электроэнергией четырех стран ЕС.