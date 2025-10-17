$41.640.12
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
13:38 • 6540 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
Ексклюзив
11:59 • 11142 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
11:57 • 10803 перегляди
Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт путіна - МЗС Німеччини
11:03 • 13871 перегляди
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
17 жовтня, 08:14 • 20254 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 45890 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
17 жовтня, 05:53 • 28587 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 59100 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 61544 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
17 жовтня, 07:15 • 45890 перегляди
Україна готується до підвищення акцизів на паливо, сигарети та солодкі напої: як це вплине на ціноутворення

Київ • УНН

 • 1142 перегляди

В Україні у 2026 році планують підвищити акцизи на паливо на 10–17%, сигарети – приблизно на 5%, а акциз на солодкі напої має принести до бюджету майже 8 млрд грн. Фактичне зростання роздрібної ціни пального прогнозують на рівні приблизно 1–2 гривень за літр.

Україна готується до підвищення акцизів на паливо, сигарети та солодкі напої: як це вплине на ціноутворення

У наступному році в Україні планують підвищити акцизи на паливо, сигарети та солодкі напої. Член фінансового комітету Верховної Ради Леонов каже, що акциз на паливо зросте на 10–17%, сигарети – приблизно на 5%, а акциз на солодкі напої має принести до бюджету майже 8 млрд грн. Про це Леонов заявив в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі

На наступний рік нас очікує підвищення акцизу на сигарети приблизно на 5% – я нагадаю, що це рух, яким ми йдемо вже з 18-го року. Якщо ми говоримо про паливо, то зміна акцизу буде від 10 до 17%. І також планується закон про акциз на солодку воду, який має до бюджету дати майже 8 млрд 

– повідомив Леонов.

Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"15.10.25, 13:41 • 57821 перегляд

Леонов підкреслив, що підвищення акцизу – це не тотожне підвищенню кінцевої ціни на заправках, бо на вартість пального впливають і транспортні питання, і логістика, і курс валюти. Тому, на його думку, фактичне зростання роздрібної ціни пального прогнозують на рівні приблизно 1–2 гривень за літр.

Надалі законопроєкти мають пройти погодження в парламенті та комітетах, після чого буде зрозуміло, коли саме й у якому обсязі зміни набудуть чинності.

Український держбюджет перевищив план надходжень на 4,6% за 9 місяців 2025 року - бюджетний комітет ВР02.10.25, 10:02 • 2119 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітика
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада України
Україна