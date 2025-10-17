Україна готується до підвищення акцизів на паливо, сигарети та солодкі напої: як це вплине на ціноутворення
Київ • УНН
В Україні у 2026 році планують підвищити акцизи на паливо на 10–17%, сигарети – приблизно на 5%, а акциз на солодкі напої має принести до бюджету майже 8 млрд грн. Фактичне зростання роздрібної ціни пального прогнозують на рівні приблизно 1–2 гривень за літр.
У наступному році в Україні планують підвищити акцизи на паливо, сигарети та солодкі напої. Член фінансового комітету Верховної Ради Леонов каже, що акциз на паливо зросте на 10–17%, сигарети – приблизно на 5%, а акциз на солодкі напої має принести до бюджету майже 8 млрд грн. Про це Леонов заявив в ефірі телемарафону, пише УНН.
Деталі
На наступний рік нас очікує підвищення акцизу на сигарети приблизно на 5% – я нагадаю, що це рух, яким ми йдемо вже з 18-го року. Якщо ми говоримо про паливо, то зміна акцизу буде від 10 до 17%. І також планується закон про акциз на солодку воду, який має до бюджету дати майже 8 млрд
Леонов підкреслив, що підвищення акцизу – це не тотожне підвищенню кінцевої ціни на заправках, бо на вартість пального впливають і транспортні питання, і логістика, і курс валюти. Тому, на його думку, фактичне зростання роздрібної ціни пального прогнозують на рівні приблизно 1–2 гривень за літр.
Надалі законопроєкти мають пройти погодження в парламенті та комітетах, після чого буде зрозуміло, коли саме й у якому обсязі зміни набудуть чинності.
