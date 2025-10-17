Украина готовится к повышению акцизов на топливо, сигареты и сладкие напитки: как это повлияет на ценообразование
В Украине в 2026 году планируют повысить акцизы на топливо на 10–17%, сигареты – примерно на 5%, а акциз на сладкие напитки должен принести в бюджет почти 8 млрд грн. Фактический рост розничной цены горючего прогнозируют на уровне примерно 1–2 гривен за литр.
В следующем году в Украине планируют повысить акцизы на топливо, сигареты и сладкие напитки. Член финансового комитета Верховной Рады Леонов говорит, что акциз на топливо вырастет на 10–17%, сигареты – примерно на 5%, а акциз на сладкие напитки должен принести в бюджет почти 8 млрд грн. Об этом Леонов заявил в эфире телемарафона, пишет УНН.
Подробности
На следующий год нас ожидает повышение акциза на сигареты примерно на 5% – я напомню, что это движение, которым мы идем уже с 18-го года. Если мы говорим о топливе, то изменение акциза будет от 10 до 17%. И также планируется закон об акцизе на сладкую воду, который должен бюджету дать почти 8 млрд
Леонов подчеркнул, что повышение акциза – это не тождественно повышению конечной цены на заправках, потому что на стоимость горючего влияют и транспортные вопросы, и логистика, и курс валюты. Поэтому, по его мнению, фактический рост розничной цены горючего прогнозируется на уровне примерно 1–2 гривен за литр.
В дальнейшем законопроекты должны пройти согласование в парламенте и комитетах, после чего будет понятно, когда именно и в каком объеме изменения вступят в силу.
