14:20 • 920 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
13:38 • 4618 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
Эксклюзив
11:59 • 10440 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
11:57 • 10120 просмотра
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
11:03 • 13318 просмотра
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Эксклюзив
17 октября, 08:14 • 20119 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 45336 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
17 октября, 05:53 • 28545 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 59055 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 61505 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
публикации
Эксклюзивы
Украина готовится к повышению акцизов на топливо, сигареты и сладкие напитки: как это повлияет на ценообразование

Киев • УНН

 • 1092 просмотра

В Украине в 2026 году планируют повысить акцизы на топливо на 10–17%, сигареты – примерно на 5%, а акциз на сладкие напитки должен принести в бюджет почти 8 млрд грн. Фактический рост розничной цены горючего прогнозируют на уровне примерно 1–2 гривен за литр.

Украина готовится к повышению акцизов на топливо, сигареты и сладкие напитки: как это повлияет на ценообразование

В следующем году в Украине планируют повысить акцизы на топливо, сигареты и сладкие напитки. Член финансового комитета Верховной Рады Леонов говорит, что акциз на топливо вырастет на 10–17%, сигареты – примерно на 5%, а акциз на сладкие напитки должен принести в бюджет почти 8 млрд грн. Об этом Леонов заявил в эфире телемарафона, пишет УНН.

Подробности

На следующий год нас ожидает повышение акциза на сигареты примерно на 5% – я напомню, что это движение, которым мы идем уже с 18-го года. Если мы говорим о топливе, то изменение акциза будет от 10 до 17%. И также планируется закон об акцизе на сладкую воду, который должен бюджету дать почти 8 млрд 

– сообщил Леонов.

Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"15.10.25, 13:41 • 57804 просмотра

Леонов подчеркнул, что повышение акциза – это не тождественно повышению конечной цены на заправках, потому что на стоимость горючего влияют и транспортные вопросы, и логистика, и курс валюты. Поэтому, по его мнению, фактический рост розничной цены горючего прогнозируется на уровне примерно 1–2 гривен за литр.

В дальнейшем законопроекты должны пройти согласование в парламенте и комитетах, после чего будет понятно, когда именно и в каком объеме изменения вступят в силу.

Украинский госбюджет превысил план поступлений на 4,6% за 9 месяцев 2025 года - бюджетный комитет ВР02.10.25, 10:02 • 2119 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитика
Кабинет Министров Украины
Верховная Рада
Украина