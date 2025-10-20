Україна готова поділитися із США технологіями для виробництва дронів - Зеленський

Для ефективної оборони потрібні десятки тисяч дронів. Україна готова поділитися цими технологіями зі Сполученими Штатами, заявив Президент України Володимир Зеленський піж час спілкування з журналістами, повідомляє УНН.

Деталі

Наша позиція: використання далекобійної зброї США – це інтерес двох сторін. У комбінованих операціях України деякий відсоток займають далекобійні ракети, а більшість займає українське виробництво дронів і українське виробництво ракет. Тому це і є комбінована операція, щоб досягти позитивного результату щодо військових цілей - заявив Зеленський.

Володимир Зеленський також пояснив, що Сполученим Штатам для протиповітряної оборони необхідні десятки тисяч дронів, а не лише ракети "Томагавк".

У нас немає поки що таких технологій, як "Томагавки" або аналогічні ракети, які летять на 1000 км, вони є у американців. Так само коли, наприклад, американська сторона каже: "А що буде, якщо проти нас, а у нас мало "Томагавків"? А я пояснюю, що у сучасній війні все використовують саме так. Розріджують системи протиповітряної оборони не ракетами, а дронами. Тому, не дай Боже, що хтось буде щось застосовувати проти вас, але ви маєте знати, що вам знадобляться десятки тисяч дронів. Тому що працюють саме комбіновані атаки - підкреслив глава держави.

Президент також наголосив, що Україна готова поділитися зі Сполученими Штатами своїми дронами в обмін на далекобійні ракети.

Ми готові і продавати, і з урахуванням нашого партнерства, якщо ми можемо мати ваші ракети, ми готові давати. Нехай наші компанії приїжджають до вас і робіть разом виробництво, якщо ви хочете, щоб це вироблялося не в Україні, а у вас. Тобто ми готові. І ми завжди казали, що є ці два аспекти: Mega Deal – щодо закупки американської зброї, і Drone Deal – щодо закупки українських дронів. І вони йдуть поруч. Я наводив приклад з морськими дронами. Чотири тисячі ми виробляємо, дві тисячі нам потрібні. Чому б ці дві тисячі не продати партнерам? - пояснив Володимир Зеленський.

На думку Зеленського така співпраця є взаємовигідної і може збагатити компаії з виробництва дронів.

Технології будуть годувати ці компанії – не тільки Україну, але і ці компанії. Вони будуть годувати їх все життя. Не треба просто віддавати технології. Діліться, заводьте партнерства з країнами, нехай заходять в "тіло" вашої компанії і будуть партнерами. Тобто ви будете партнерами і разом зацікавлені в прибутку, а ми, як держава, зацікавлені в тому, щоб відповідні технології максимально залишались в Україні. Тому що вони набуті в бойових діях - підсумував глава держави.

Доповнення

Володимир Зеленський заявив, що Україна купує у Сполучених Штатів зброю за програмою PURL. Зараз одним з найголовніших завдань є залучення до програми якнайбільшої кількості країн.