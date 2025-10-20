$41.730.10
Украина готова поделиться с США технологиями для производства дронов - Зеленский

Киев • УНН

 528 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности делиться технологиями производства дронов с США. Он подчеркнул, что для эффективной обороны необходимы десятки тысяч дронов, а комбинированные операции с использованием дронов и дальнобойных ракет являются наиболее эффективными.

Украина готова поделиться с США технологиями для производства дронов - Зеленский

Для эффективной обороны нужны десятки тысяч дронов. Украина готова поделиться этими технологиями с Соединенными Штатами, заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает УНН.

Подробности

Наша позиция: использование дальнобойного оружия США – это интерес двух сторон. В комбинированных операциях Украины некоторый процент занимают дальнобойные ракеты, а большинство занимает украинское производство дронов и украинское производство ракет. Поэтому это и есть комбинированная операция, чтобы достичь положительного результата по военным целям

- заявил Зеленский. 

Владимир Зеленский также пояснил, что Соединенным Штатам для противовоздушной обороны необходимы десятки тысяч дронов, а не только ракеты "Томагавк".

У нас нет пока таких технологий, как "Томагавки" или аналогичные ракеты, которые летят на 1000 км, они есть у американцев. Так же когда, например, американская сторона говорит: "А что будет, если против нас, а у нас мало "Томагавков"? А я объясняю, что в современной войне все используют именно так. Разжижают системы противовоздушной обороны не ракетами, а дронами. Поэтому, не дай Бог, что кто-то будет что-то применять против вас, но вы должны знать, что вам понадобятся десятки тысяч дронов. Потому что работают именно комбинированные атаки

- подчеркнул глава государства. 

Президент также подчеркнул, что Украина готова поделиться с Соединенными Штатами своими дронами в обмен на дальнобойные ракеты.

Мы готовы и продавать, и с учетом нашего партнерства, если мы можем иметь ваши ракеты, мы готовы давать. Пусть наши компании приезжают к вам и делайте вместе производство, если вы хотите, чтобы это производилось не в Украине, а у вас. То есть мы готовы. И мы всегда говорили, что есть эти два аспекта: Mega Deal – по закупке американского оружия, и Drone Deal – по закупке украинских дронов. И они идут рядом. Я приводил пример с морскими дронами. Четыре тысячи мы производим, две тысячи нам нужны. Почему бы эти две тысячи не продать партнерам?

- пояснил Владимир Зеленский.

По мнению Зеленского, такое сотрудничество является взаимовыгодным и может обогатить компании по производству дронов.

Технологии будут кормить эти компании – не только Украину, но и эти компании. Они будут кормить их всю жизнь. Не надо просто отдавать технологии. Делитесь, заводите партнерства со странами, пусть заходят в "тело" вашей компании и будут партнерами. То есть вы будете партнерами и вместе заинтересованы в прибыли, а мы, как государство, заинтересованы в том, чтобы соответствующие технологии максимально оставались в Украине. Потому что они приобретены в боевых действиях

- подытожил глава государства.

Дополнение

Владимир Зеленский заявил, что Украина покупает у Соединенных Штатов оружие по программе PURL. Сейчас одной из главных задач является привлечение к программе как можно большего количества стран.

Павел Зинченко

ПолитикаТехнологии
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина