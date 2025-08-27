$41.400.03
Угорщина подала до суду на ЄС через використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Угорщина оскаржила в суді ЄС використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні. Будапешт вважає, що рішення було ухвалене в обхід права вето країн-членів ЄС.

Угорщина подала до суду на ЄС через використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні

Угорський уряд оскаржив у Генеральному суді ЄС рішення Євроради та Європейського фонду миру (EPF) про спрямування активів росіян, які були заморожені для військової підтримки України. У Будапешті вважають, що це рішення було здійснене в обхід права вето країн-членів ЄС. Про це повідомляє Рortfolio, пише УНН.

Деталі

Позов Угорщина подала ще 11 липня 2025 року, а 25 серпня справа була  прийнята до розгляду та опублікована в Офіційному журналі ЄС. Сам механізм виплат набув чинності ще у лютому 2025 року, а Будапешт оскаржує рішення починаючи з травня 2024 року.

Рішення передбачає, що 99,7% прибутків від управління замороженими російськими активами перераховуються до EPF, формуючи стабільне джерело фінансування у 3–5 млрд євро щороку.

Станом на сьогоднішній день понад 200 млрд євро активів Центрального банку рф заблоковані в країнах ЄС, більшість з них – у бельгійській розрахунковій палаті Euroclear. Варто зазначити, що інвестиційні доход та відсотки від цих активів направляються на військову підтримку України. Київ вже отримав завдяки такому фінансуванню більшт як 11 млрд євро допомоги. 

Зеленський про заморожені активи рф: треба працювати із G7 й тоді буде рішення21.07.25, 17:59 • 7292 перегляди

Угорщина ж наполягає, що такий механізм був ухвалений без одноголосного рішення, оскільки ЄС трактував використання прибутків не як нове бюджетне зобов’язання, а як технічне виконання чинних правил. Будапешт вважає, що його позбавили права вето та прийняли рішення в обхід Угорщини. Міністр закордонних справ Петер Сіярто публічно засудив такий підхід, заявивши, що Угорщина не погоджується з фінансуванням військових потреб України.

Як заявили в Рortfolio, судовий процес може розтягнутися на роки: після письмових пояснень сторін можливе проведення слухань, висновок Генерального адвоката та апеляційний перегляд у Суді ЄС. Але поки триватиме судовий процес, Україна протягом всього цього часу отримуватиме відсотки від інвестицій заморожених російських активів.

Нова європейська система фінансування України у такий метод передбачає передачу коштів від активів не лише на військові, але і на гуманітарні потреби.

Нагадаємо

Європейський Союз перерахував Україні 10,1 мільярда євро доходів із заморожених коштів російського центрального банку. Ці кошти використовуються для підтримки військових та цивільних проєктів в Україні.

Раніше прем'єр Бельгії заявив про юридичні складнощі конфіскації заморожених російських активів. Значна їх частина, 183 млрд євро, знаходиться в Брюсселі в Euroclear.

Степан Гафтко

Новини Світу
Euroclear
благодійність
Петер Сіярто
Європейський Союз
Бельгія
Угорщина
Україна