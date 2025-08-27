Венгрия подала в суд на ЕС из-за использования доходов от замороженных российских активов для помощи Украине
Киев • УНН
Венгрия оспорила в суде ЕС использование доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Будапешт считает, что решение было принято в обход права вето стран-членов ЕС.
Венгерское правительство обжаловало в Генеральном суде ЕС решение Евросовета и Европейского фонда мира (EPF) о направлении активов россиян, замороженных для военной поддержки Украины. В Будапеште считают, что это решение было принято в обход права вето стран-членов ЕС. Об этом сообщает Рortfolio, пишет УНН.
Детали
Иск Венгрия подала еще 11 июля 2025 года, а 25 августа дело было принято к рассмотрению и опубликовано в Официальном журнале ЕС. Сам механизм выплат вступил в силу еще в феврале 2025 года, а Будапешт оспаривает решение начиная с мая 2024 года.
Решение предусматривает, что 99,7% доходов от управления замороженными российскими активами перечисляются в EPF, формируя стабильный источник финансирования в 3–5 млрд евро ежегодно.
На сегодняшний день более 200 млрд евро активов Центрального банка РФ заблокированы в странах ЕС, большинство из них – в бельгийской расчетной палате Euroclear. Стоит отметить, что инвестиционные доходы и проценты от этих активов направляются на военную поддержку Украины. Киев уже получил благодаря такому финансированию более 11 млрд евро помощи.
Венгрия же настаивает, что такой механизм был принят без единогласного решения, поскольку ЕС трактовал использование прибылей не как новое бюджетное обязательство, а как техническое выполнение действующих правил. Будапешт считает, что его лишили права вето и приняли решение в обход Венгрии. Министр иностранных дел Петер Сийярто публично осудил такой подход, заявив, что Венгрия не согласна с финансированием военных нужд Украины.
Как заявили в Рortfolio, судебный процесс может растянуться на годы: после письменных объяснений сторон возможно проведение слушаний, заключение Генерального адвоката и апелляционный пересмотр в Суде ЕС. Но пока будет длиться судебный процесс, Украина в течение всего этого времени будет получать проценты от инвестиций замороженных российских активов.
Новая европейская система финансирования Украины таким методом предусматривает передачу средств от активов не только на военные, но и на гуманитарные нужды.
Напомним
Европейский Союз перечислил Украине 10,1 миллиарда евро доходов из замороженных средств российского центрального банка. Эти средства используются для поддержки военных и гражданских проектов в Украине.
Ранее премьер Бельгии заявил о юридических сложностях конфискации замороженных российских активов. Значительная их часть, 183 млрд евро, находится в Брюсселе в Euroclear.