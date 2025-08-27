Венгрия подала в суд на ЕС из-за использования доходов от замороженных российских активов для помощи Украине

Венгерское правительство обжаловало в Генеральном суде ЕС решение Евросовета и Европейского фонда мира (EPF) о направлении активов россиян, замороженных для военной поддержки Украины. В Будапеште считают, что это решение было принято в обход права вето стран-членов ЕС. Об этом сообщает Рortfolio, пишет УНН.

Детали

Иск Венгрия подала еще 11 июля 2025 года, а 25 августа дело было принято к рассмотрению и опубликовано в Официальном журнале ЕС. Сам механизм выплат вступил в силу еще в феврале 2025 года, а Будапешт оспаривает решение начиная с мая 2024 года.

Решение предусматривает, что 99,7% доходов от управления замороженными российскими активами перечисляются в EPF, формируя стабильный источник финансирования в 3–5 млрд евро ежегодно.

На сегодняшний день более 200 млрд евро активов Центрального банка РФ заблокированы в странах ЕС, большинство из них – в бельгийской расчетной палате Euroclear. Стоит отметить, что инвестиционные доходы и проценты от этих активов направляются на военную поддержку Украины. Киев уже получил благодаря такому финансированию более 11 млрд евро помощи.

Зеленский о замороженных активах рф: нужно работать с G7, и тогда будет решение

Венгрия же настаивает, что такой механизм был принят без единогласного решения, поскольку ЕС трактовал использование прибылей не как новое бюджетное обязательство, а как техническое выполнение действующих правил. Будапешт считает, что его лишили права вето и приняли решение в обход Венгрии. Министр иностранных дел Петер Сийярто публично осудил такой подход, заявив, что Венгрия не согласна с финансированием военных нужд Украины.

Как заявили в Рortfolio, судебный процесс может растянуться на годы: после письменных объяснений сторон возможно проведение слушаний, заключение Генерального адвоката и апелляционный пересмотр в Суде ЕС. Но пока будет длиться судебный процесс, Украина в течение всего этого времени будет получать проценты от инвестиций замороженных российских активов.

Новая европейская система финансирования Украины таким методом предусматривает передачу средств от активов не только на военные, но и на гуманитарные нужды.

Напомним

Европейский Союз перечислил Украине 10,1 миллиарда евро доходов из замороженных средств российского центрального банка. Эти средства используются для поддержки военных и гражданских проектов в Украине.

Ранее премьер Бельгии заявил о юридических сложностях конфискации замороженных российских активов. Значительная их часть, 183 млрд евро, находится в Брюсселе в Euroclear.