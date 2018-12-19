Угорщина запустить курси української мови на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Будапешт почав фінансувати підвищення рівня володіння українською мовою для етнічних угорців, що живуть на Закарпатті. Про це журналістам розповів представник угорського уряду, уповноважений міністра щодо співпраці прикордонних регіонів Угорщини та України Іштван Грежа, передає УНН.
Грежа повідомив, що навчання українській мові буде безкоштовним, а сам проект передбачає зняття напруги у відносинах України та Угорщини.
"З огляду на ситуацію, яка склалася у відносинах наших країн, я запропонував організувати курси української мови для закарпатських угорців паралельно з курсами угорської мови для закарпатців. За перші 48 годин, як було оголошено набір на курси української мови, на них записалося понад 300 угорців Закарпаття", - розповів Грежа.
Уповноважений угорського міністра додав, що введення цих курсів це жест для налагодження відносин між країнами.
"Ці курси – це жест. Якщо український уряд думає, що закарпатські угорці не знають української мови, тоді давайте створимо умови, аби люди вивчили цю мову", - наголосив Іштван Грежа.
Курси мають стартувати на початку 2019 року.
"Запис на курси розпочався минулого тижня. Самі курси стартують вже з січня. Кількість місць на курси української для угорців Закарпаття – необмежена. Скільки буде бажаючих, стільки ми забезпечимо навчання", - пообіцяв угорський урядовець.
Курси діятимуть на базі Закарпатського угорського Інституту імені Ференца Ракоці ІІ, який також отримує кошти від угорської сторони, за навчальними методиками даного інституту. Проект втілює благодійний фонд Genius, який працює на базі інституту.
Зокрема, раніше на Закарпатті почали працювати курси угорської для всіх бажаючих, які також є безкоштовними.
Нагадаємо, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що тримати відношення України з НАТО у “заручниках” через двосторонні суперечки Угорщини та України щодо прав меншин є неприйнятним.