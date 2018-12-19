Угорщина запустить курси української мови на Закарпатті

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 27463 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 66023 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 57398 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 72626 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 89654 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 85982 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 170535 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99595 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72457 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 328321 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
65%
Популярнi новини

НБУ: перевірка банку Порошенка є плановою та не має політичного підтексту

11 квітня, 18:05 • 12048 перегляди

Принц Гаррі у Львові отримав великодній кошик з паскою із борошна з розмінованих полів

11 квітня, 18:28 • 9328 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 39079 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

23:07 • 12155 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 10111 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 170536 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 328323 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 261555 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 372511 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 383089 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 27463 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 15708 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 20998 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 26918 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47767 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Угорщина запустить курси української мови на Закарпатті

Київ • УНН

 • 15271 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Будапешт почав фінансувати підвищення рівня володіння українською мовою для етнічних угорців, що живуть на Закарпатті. Про це журналістам розповів представник угорського уряду, уповноважений міністра щодо співпраці прикордонних регіонів Угорщини та України Іштван Грежа, передає УНН.

Угорщина запустить курси української мови на Закарпатті

Грежа повідомив, що навчання українській мові буде безкоштовним, а сам проект передбачає зняття напруги у відносинах України та Угорщини. 

"З огляду на ситуацію, яка склалася у відносинах наших країн, я запропонував організувати курси української мови для закарпатських угорців паралельно з курсами угорської мови для закарпатців. За перші 48 годин, як було оголошено набір на курси української мови, на них записалося понад 300 угорців Закарпаття", - розповів Грежа.

Уповноважений угорського міністра додав, що введення цих курсів це жест для налагодження відносин між країнами.

"Ці курси – це жест. Якщо український уряд думає, що закарпатські угорці не знають української мови, тоді давайте створимо умови, аби люди вивчили цю мову", - наголосив Іштван Грежа.

Курси мають стартувати на початку 2019 року.

"Запис на курси розпочався минулого тижня. Самі курси стартують вже з січня. Кількість місць на курси української для угорців Закарпаття – необмежена. Скільки буде бажаючих, стільки ми забезпечимо навчання", - пообіцяв угорський урядовець.

Курси діятимуть на базі Закарпатського угорського Інституту імені Ференца Ракоці ІІ, який також отримує кошти від угорської сторони, за навчальними методиками даного інституту. Проект втілює благодійний фонд Genius, який працює на базі інституту.

Зокрема, раніше на Закарпатті почали працювати курси угорської для всіх бажаючих, які також є безкоштовними.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що тримати відношення України з НАТО у “заручниках” через двосторонні суперечки Угорщини та України щодо прав меншин є неприйнятним.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$82,828.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,548.35