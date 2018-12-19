Венгрия запустит курсы украинского языка на Закарпатье

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 1992 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 10765 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 13232 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 12254 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 44829 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 94841 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 141450 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 131251 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71439 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188930 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.7м/с
60%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 10624 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 14013 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 18036 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 16611 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 20989 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 2848 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 10765 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 13232 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 141450 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 131251 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 13273 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15474 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17871 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20784 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 22307 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Венгрия запустит курсы украинского языка на Закарпатье

Киев • УНН

 • 15271 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Будапешт начал финансировать повышение уровня владения украинским языком для этнических венгров, живущих в Закарпатье. Об этом журналистам рассказал представитель венгерского правительства, уполномоченный министра по сотрудничеству приграничных регионов Венгрии и Украины Иштван Грежа, передает УНН.

Венгрия запустит курсы украинского языка на Закарпатье

Грежа сообщил, что обучение украинском языке будет бесплатным, а сам проект предусматривает снятие напряжения в отношениях Украины и Венгрии.

"Учитывая ситуацию, которая сложилась в отношениях наших стран, я предложил организовать курсы украинского языка для закарпатских венгров параллельно с курсами венгерского языка для закарпатцев. За первые 48 часов, как был объявлен набор на курсы украинского языка, на них записалось более 300 венгров из закарпатья", - рассказал Грежа.

Уполномоченный венгерского министра добавил, что введение этих курсов это жест для налаживания отношений между странами.

"Эти курсы - это жест. Если украинское правительство думает, что закарпатские венгры не знают украинского языка, тогда давайте создадим условия, чтобы люди изучили этот язык", - подчеркнул Иштван Грежа.

Курсы должны стартовать в начале 2019 года.

"Запись на курсы началась на прошлой неделе. Сами курсы стартуют уже с января. Количество мест на курсы украинского для венгров Закарпатья - неограниченно. Сколько будет желающих, столько мы обеспечим обучения", - пообещал венгерский чиновник.

Курсы будут действовать на базе Закарпатского венгерского Института имени Ференца Ракоци II, который также получает средства от венгерской стороны, по учебным методикам данного института. Проект воплощает благотворительный фонд Genius, который работает на базе института.

В частности, ранее на Закарпатье начали работать курсы венгерского для всех желающих, которые также являются бесплатными.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что держать отношение Украины с НАТО в "заложниках" через двусторонние споры Венгрии и Украины по правам меньшинств является неприемлемым.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$64.27
Bitcoin
$83,365.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,316.50
Ethereum
$1,563.27