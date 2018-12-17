Волкер розкритикував Угорщину через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Тримати відношення України з НАТО у “заручниках” через двосторонні суперечки щодо прав меншин є неприйнятним. Про це під час онлайн брифінгу у Брюсселі заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, коментуючи блокування Угорщиною комісії Україна-НАТО, передає кореспондент УНН.
На думку Волкера, питання угорської меншини на Закарпатті може бути вирішено на двосторонньому рівні між Україною та Угорщиною, якщо взяти за основу європейські принципи.
“Я думаю, це є проблемою, але її можна вирішити. Я вважаю неприйнятним, це наче не бачити лісу за деревами — тримати відношення України з НАТО у „заручниках“ через двосторонні суперечки щодо прав меншин. Це правомірне питання, але воно не має заплямувати нашу здатність працювати з Україною, зокрема на рівні міністрів у НАТО”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, під час брифінгу Волкер також заявив, що Росія планує використати українських моряків, захоплених біля Керченської протоки, щоб здійснити тиск на українську владу.
Нагадаємо, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер планував відвідати Москву в цьому місяці, але скасував свої плани через події на Керчі.
Раніше Волкер розповів як Захід може стримати агресію Росії проти України на морі. Він заявив, що багатонаціональна присутність в Чорному морі чи портах України підвищить видимість дій Росії в регіоні.
До цього, Волкер повідомив, що ЄС може запровадити додаткові санкції проти Росії за її агресію в районі Керченської протоки в найближчі місяці.