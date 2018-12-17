Через події на Азові зірвалась подорож Волкера до Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер планував відвідати Москву в цьому місяці, але скасував свої плани через події на Керчі. Про це він сказав під час онлайн брифінгу у Брюсселі, передає кореспондент УНН.
“Я запропонував відвідати Москву в цьому місяці, і я був готовий організувати цю поїздку, коли Росія напала на український флот в Чорному морі, захопила суди, посадив у в’язниці моряків”, — зазначив Волкер.
Він нагадав, що після цих подій президент США Дональд Трамп скасував зустріч з російським президентом Володимиром Путіним через нездатність Росії звільнити моряків.
“Точно так же я не в змозі приїхати в Москву для цих мінських цілей в той час, поки Росія утримує українських моряків”, — наголосив спецпредставник.
Раніше Волкер розповів як Захід може стримати агресію Росії проти України на морі. Він заявив, що багатонаціональна присутність в Чорному морі чи портах України підвищить видимість дій Росії в регіоні.
До цього, Волкер повідомив, що ЄС може запровадити додаткові санкції проти Росії за її агресію в районі Керченської протоки в найближчі місяці.