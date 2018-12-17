Через події на Азові зірвалась подорож Волкера до Москви

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер планував відвідати Москву в цьому місяці, але скасував свої плани через події на Керчі. Про це він сказав під час онлайн брифінгу у Брюсселі, передає кореспондент УНН.