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Волкер розповів, як Захід може стримати агресію Росії

Київ • УНН

 • 9039 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Багатонаціональна присутність в Чорному морі чи портах України підвищить видимість дій Росії в регіоні. Про це під час онлайн брифінгу у Брюсселі заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає кореспондент УНН.

Волкер розповів, як Захід може стримати агресію Росії

“Я думаю, є декілька речей. Думаю, санкційний режим має вплив на Росію, якщо ми показуємо свою реакцію, коли Росія робить щось, як те, що вона зробила (в Керченській протоці — ред.). Тож додаткові санкції — це було б показником для Росії, що майбутні дії також покличуть за собою санкції”, — зазначив спецпредставник, відповідаючи на запитання про те, що має зробити Захід, щоб Росія не збільшувала агресію проти України.

Він також вважає необхідним збільшити присутність міжнародних спостерігачів в регіоні.

“Я також думаю, що мати багатонаціональну видиму присутність всередині та навколо, чи то в Чорному морі, чи в портах України, може стати додатковим кроком, який підвищить видимість дій Росії в порівнянні з тим, що ми зараз бачимо”, — сказав Волкер.

Раніше спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що на сьогодні немає ознак, що Росія звільнить захоплених біля Керченської протоки українських моряків до різдвяних свят. 

Раніше, 25 листопада, у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

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