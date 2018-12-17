Волкер про звільнення українських моряків: я не маю хороших новин

КИЇВ. 17 грудня. УНН. На сьогодні немає ознак, що Росія звільнить захоплених біля Керченської протоки українських моряків до різдвяних свят. Про це під час онлайн брифінгу у Брюсселі заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає кореспондент УНН.