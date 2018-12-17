Волкер про звільнення українських моряків: я не маю хороших новин
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. На сьогодні немає ознак, що Росія звільнить захоплених біля Керченської протоки українських моряків до різдвяних свят. Про це під час онлайн брифінгу у Брюсселі заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає кореспондент УНН.
“На жаль, щодо цієї ситуації (захоплення моряків — ред.) я не маю хороших новин, які вам можу повідомити. Багато людей, в тому числі у Сполучених Штатах, а також канцлер (Німеччини Ангела) Меркель та багато інших закликали Росію звільнити моряків негайно”, — зазначив Волкер.
Він нагадав, що канцлер Меркель лише нещодавно мала телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Росія сказала “ні”, наголосив Волкер, а також заявила, що є “якийсь юридичний процес”, який за визначенням не може бути таким, тому що вони (моряки) були затримані незаконно.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ забракувала 48 адвокатів для українських моряків
“Але вони наполягають, що це процес займе місяці. Нажаль, все це не виглядає добре. Водночас, я думаю, одна хороша новина полягає в тому, що українці можуть бути впевнені, що США, ЄС, НАТО, Захід — всі закликають Росію звільнити моряків негайно. Я буду сподіватись, що Росія зробить це до Різдва, але наразі немає жодних ознак з боку Росії, що вона це зробить”, — заявив спецпредставник.
Раніше, 25 листопада, у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.