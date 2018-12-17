Волкер об освобождении украинских моряков: у меня нет хороших новостей

"К сожалению, по этой ситуации (захват моряков - ред.) я не имею хороших новостей, которые вам могу сообщить. Многие люди, в том числе в Соединенных Штатах, а также канцлер (Германии Ангела) Меркель и многие другие призвали Россию освободить моряков немедленно", - отметил Волкер.

Он напомнил, что канцлер Меркель только недавно имела телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Россия сказала "нет", отметил Волкер, а также заявила, что есть "какой-то юридический процесс", который по определению не может быть таким, потому что они (моряки) были задержаны незаконно.

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"Но они настаивают, что это процесс займет месяцы. К сожалению, все это не выглядит хорошо. В то же время, я думаю, одна хорошая новость заключается в том, что украинцы могут быть уверены, что США, ЕС, НАТО, Запад - все призывают Россию освободить моряков немедленно. Я буду надеяться, что Россия сделает это до Рождества, но пока нет никаких признаков со стороны России, что она это сделает", - заявил спецпредставитель.

Ранее, 25 ноября, в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.