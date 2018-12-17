СБУ забракувала 48 адвокатів для українських моряків

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Адвокатів для українських військовополонених моряків, яких захопили росіяни в Керченській протоці, спочатку перевіряла Служба безпеки України. За результатами перевірки 48 кандидатур були відхилені. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.