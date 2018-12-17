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СБУ забракувала 48 адвокатів для українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Адвокатів для українських військовополонених моряків, яких захопили росіяни в Керченській протоці, спочатку перевіряла Служба безпеки України. За результатами перевірки 48 кандидатур були відхилені. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

СБУ забракувала 48 адвокатів для українських моряків

"У цю групу адвокатів не попали різного кольору "кроти" і фсбшники. ...була проведена робота, в тому числі відповідними службами, щоб в цю групу адвокатів, а їх потрібно було 24+, не попали такі саме люди. Всі були перевірені, списки погоджені і зараз є таких 34 адвоката", - сказала Денісова.

Вона додала, що координатором групи з відбору адвокатів був Микола Полозов, а загалом надійшло 82 заявки від російських та кримських адвокатів. Проте, після перевірки СБУ, список скоротився до 34 осіб.

"Всі пропозиції, які були надані Миколою Полозовим, всі передали до Служби безпеки. Служба безпеки перевірила і надала нам список з 34 осіб, де написала, що "відомості до причетності саме цих осіб адвокатів до діяльності на шкоду України відсутні". І тому весь цей список вже був наданий для подальшої роботи, щоб вони захищали наших військовополонених", - зазначила Денісова.

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв’язку з цим Україна звернулась по допомогу ЄСПЛ.

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