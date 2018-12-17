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Українських моряків захищають 34 адвокати

Київ • УНН

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Київ. 17 грудня. УНН. Військовополонених українських моряків в російських судах представляють 34 адвокати, які не отримують заробітної плати. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова під час прес-конференції в понеділок, 17 грудня, передає кореспондент УНН.

Українських моряків захищають 34 адвокати

"Зараз є таких 34 адвокати. Тобто на 24 моряка ще в тому числі є адвокати, які (надані – ред.) консульськими службами Міністерства закордонних справ і самими адвокатами. Зараз грудень. Наші всі адвокати, які безпосередньо захищають наших військовополонених, працюють на благодійних засадах. Тобто вони всі допомагають і надають таку юридичну допомогу. З 1 січня 2019 року будуть заключені такі договори і підписані, і вони будуть мати такі юридичні наслідки і висновки", - зазначила Денисова.

Вона зазначила, що група адвокатів складається з кримських та московських адвокатів.

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"Була підібрана команда, яка складається з кримських адвокатів і дуже їм дякую за підтримку, яку вони робили з першої години, коли були захоплені наші моряки в полон: і адвокатську, і гуманітарну і волонтерську. І група адвокатів московських", - сказала Денисова.

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв’язку з цим Україна звернулась по допомогу ЄСПЛ.

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