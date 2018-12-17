Денісова не знає, коли українські моряки повернуться в Україну

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова не знає, коли українські моряки, яких захопили росіяни у Керченській протоці, повернуться додому. Про це вона розповіла під час прес-конференції в понеділок, 17 грудня, передає кореспондент УНН.