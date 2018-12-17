Денісова не знає, коли українські моряки повернуться в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова не знає, коли українські моряки, яких захопили росіяни у Керченській протоці, повернуться додому. Про це вона розповіла під час прес-конференції в понеділок, 17 грудня, передає кореспондент УНН.
"Ви знаєте, дуже важко сказати, але я можу сказати те, що вчора процитував Президент: "Це буде тоді, коли Путін вирішить". Безумовно, ми всі робимо вкрай важливу роботу для того, щоб повернути наших моряків додому. Ми ж розуміємо, що Путін їх брав в полон не для того, щоб відразу відпустити", - сказала Денісова.
Вона додала, що Україна розглядає проблематику повернення українських військовополонених у межах Женевської конвенції.
"Ніякі суди, судилища чи ще що-небудь не може бути розповсюджено на наших моряків. Вони негайно повинні бути звільнені і повернені додому", - зазанчила Денісова.
Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.