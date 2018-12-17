Денисова не знает, когда украинские моряки вернутся в Украину

"Вы знаете, очень трудно сказать, но я могу сказать, что вчера процитировал Президент: "Это будет тогда, когда Путин решит". Безусловно, мы все делаем очень важную работу для того, чтобы вернуть наших моряков домой. Мы же понимаем, что Путин их брал в плен не для того, чтобы сразу отпустить", - сказала Денисова.

Она добавила, что Украина рассматривает проблематику возвращения украинских военнопленных в рамках Женевской конвенции.

"Никакие суды, судилища или еще что-нибудь не может быть распространено на наших моряков. Они немедленно должны быть освобождены и возвращены домой", - зазанчила Денисова.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.