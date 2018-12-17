Санкції проти РФ через агресію на Азові можуть запровадити за місяць чи два – Волкер

КИЇВ. 17 грудня. УНН. ЄС може запровадити додаткові санкції проти Росії за її агресію в районі Керченської протоки в найближчі місяці. Про це під час онлайн брифінгу у Брюсселі заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає кореспондент УНН.