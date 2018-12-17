Санкції проти РФ через агресію на Азові можуть запровадити за місяць чи два – Волкер
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. ЄС може запровадити додаткові санкції проти Росії за її агресію в районі Керченської протоки в найближчі місяці. Про це під час онлайн брифінгу у Брюсселі заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає кореспондент УНН.
“Частина дискусій, які я мав з колегами з ЕС раніше цього дня — про те, що у нас є пакет санкцій щодо Криму, ще один пов’язаний з нездатністю Росії дотримуватись мінських угод, і ми також говорили про те, що має бути щодо Азовського моря. В Європі будуть дебати щодо того, чи це буде третій пакет, чи пакет санкцій, пов’язаних з Кримом”, — сказав Волкер.
За його словами, партнери сходяться на думці, що необхідна відповідь додатковими санкціями на те, що сталося.
“Я не здивуюсь, якщо такі з’являться протягом місяця чи двох”, — заявив він.
Раніше спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що на сьогодні немає ознак, що Росія звільнить захоплених біля Керченської протоки українських моряків до різдвяних свят.
Нагадаємо, 25 листопада, у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.