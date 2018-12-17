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Росія хоче використати українських моряків для тиску на Київ – Волкер

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Росія планує використати українських моряків, захоплених біля Керченської протоки, щоб здійснити тиск на українську владу. Про це під час онлайн брифінгу у Брюсселі заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає кореспондент УНН.

Росія хоче використати українських моряків для тиску на Київ – Волкер

“Росія наразі не зацікавлена в обміні полоненими. Вони навіть зараз тримають цих моряків... Я думаю, це бажання Росії використати їх як заручників, щоб здійснювати політичний тиск на уряд у Києві”, — сказав Волкер.

Він назвав це сумним, бо захоплені українські моряки — це реальні люди з реальними сім’ями, і українська сторона виявляє бажання обміняти їх.

“Сподіваюсь, це буде зроблено”, — додав спецпредставник.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер планував відвідати Москву в цьому місяці, але скасував свої плани через події на Керчі.

Раніше Волкер розповів як Захід може стримати агресію Росії проти України на морі. Він заявив, що багатонаціональна присутність в Чорному морі чи портах України підвищить видимість дій Росії в регіоні.

До цього, Волкер повідомив, що ЄС може запровадити додаткові санкції проти Росії за її агресію в районі Керченської протоки в найближчі місяці.

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