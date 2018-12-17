Росія хоче використати українських моряків для тиску на Київ – Волкер
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Росія планує використати українських моряків, захоплених біля Керченської протоки, щоб здійснити тиск на українську владу. Про це під час онлайн брифінгу у Брюсселі заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає кореспондент УНН.
“Росія наразі не зацікавлена в обміні полоненими. Вони навіть зараз тримають цих моряків... Я думаю, це бажання Росії використати їх як заручників, щоб здійснювати політичний тиск на уряд у Києві”, — сказав Волкер.
Він назвав це сумним, бо захоплені українські моряки — це реальні люди з реальними сім’ями, і українська сторона виявляє бажання обміняти їх.
“Сподіваюсь, це буде зроблено”, — додав спецпредставник.
Нагадаємо, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер планував відвідати Москву в цьому місяці, але скасував свої плани через події на Керчі.
Раніше Волкер розповів як Захід може стримати агресію Росії проти України на морі. Він заявив, що багатонаціональна присутність в Чорному морі чи портах України підвищить видимість дій Росії в регіоні.
До цього, Волкер повідомив, що ЄС може запровадити додаткові санкції проти Росії за її агресію в районі Керченської протоки в найближчі місяці.