Угода про асоціацію з ЄС: Микольська назвала пріоритетні напрямки роботи у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. У цьому році ми заклали пріоритети роботи Мінекономрозвитку, пов'язані з Угодою про асоціацію з ЄС. Серед них подальше просування українських товарів та послуг на ринки ЄС, оцінка торгівлі з ЄС, укладення угоди АСАА та низка інших. Про це заявила під час конференції, присвяченій підсумкам імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2017 рік, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України – Торговий представник України Наталія Микольська, передає кореспондент УНН.
"На цей рік ми заклали пріоритети роботи Мінекономрозвитку, пов'язані з Угодою про асоціацію з ЄС. Серед них подальше просування українських товарів та послуг на ринки ЄС, оцінка торгівлі з ЄС, укладення угоди АСАА", - повідомила вона.
Таким чином, за її словами, у пріоритеті стоїть:
• Подальше просування українських товарів та послуг на ринок ЄС.
• Проведення оцінки торгівлі з ЄС. Це дозволить виявити зони покращення, зрозуміти у яких Україна ще відстає та в яких сферах треба наблизити адаптацію законодавства. В тому числі, за результати оцінки можна буде говорити про перегляд Угоди.
• Укладення угоди АСАА (Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів).
• Поглиблення співробітництва в рамках Діалогу Україна - ЄС високого рівня.
• Розширення можливостей в рамках Конвенції Пан-Євро-Мед.
• Оновлення інструменту спільних міжурядових комісій.
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"Крім того, в важливо підвищити участь регіонів у питаннях, які стосуються експорту. Регіони повинні почати мірятися не тим, скільки в них коштів на депозитів, але нарощенням експорту", - додала Микольська.
Нагадаємо, що серед пріоритетних євроінтеграційних завдань для Президента: завершення добровільного переходу на стандарти ЄС та стандарти НАТО. Закон про податок на виведений капітал, закон про Службу фінансової безпеки, приєднання до Шенгенської зони енергетичного союзу, а також спільний цифровий та авіаційний простір з ЄС.