Соглашение об ассоциации с ЕС: Микольская назвала приоритетные направления работы в 2018 году

"На этот год мы заложили приоритеты работы Минэкономразвития, связанные с Соглашением об ассоциации с ЕС. Среди них дальнейшее продвижение украинских товаров и услуг на рынки ЕС, оценка торговли с ЕС, заключение соглашения АСАА", - сообщила она.

Таким образом, по ее словам, в приоритете стоит:

• Дальнейшее продвижение украинских товаров и услуг на рынок ЕС.

• Проведение оценки торговли с ЕС. Это позволит выявить зоны улучшения, понять в которых Украина еще отстает и в каких сферах надо приблизить адаптацию законодательства. В том числе, за результаты оценки можно будет говорить о пересмотре Соглашения.

• Заключение соглашения АСАА (Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров).

• Углубление сотрудничества в рамках Диалога Украина - ЕС высокого уровня.

• Расширение возможностей в рамках Конвенции Пан-Евро-Мед.

• Обновления инструмента совместных межправительственных комиссий.

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"Кроме того, важно повысить участие регионов в вопросах, касающихся экспорта. Регионы должны начать меряться не тем, сколько у них средств на депозитах, но наращиванием экспорта", - добавила Микольская.

Напомним, что среди приоритетных евроинтеграционных задач для Президента: завершение добровольного перехода на стандарты ЕС и стандарты НАТО. Закон о налоге на выведенный капитал, закон о Службе финансовой безопасности, присоединение к Шенгенской зоне энергетического союза, а также совместное цифровое и авиационное пространство с ЕС.