Соглашение об ассоциации с ЕС: Микольская назвала приоритетные направления работы в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. В этом году мы заложили приоритеты работы Минэкономразвития, связанные с Соглашением об ассоциации с ЕС. Среди них дальнейшее продвижение украинских товаров и услуг на рынки ЕС, оценка торговли с ЕС, заключение соглашения АСАА и ряд других. Об этом заявила во время конференции, посвященной итогам имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 2017 год, заместитель Министра экономического развития и торговли Украины - Торговый представитель Украины Наталья Микольская, передает корреспондент УНН.
"На этот год мы заложили приоритеты работы Минэкономразвития, связанные с Соглашением об ассоциации с ЕС. Среди них дальнейшее продвижение украинских товаров и услуг на рынки ЕС, оценка торговли с ЕС, заключение соглашения АСАА", - сообщила она.
Таким образом, по ее словам, в приоритете стоит:
• Дальнейшее продвижение украинских товаров и услуг на рынок ЕС.
• Проведение оценки торговли с ЕС. Это позволит выявить зоны улучшения, понять в которых Украина еще отстает и в каких сферах надо приблизить адаптацию законодательства. В том числе, за результаты оценки можно будет говорить о пересмотре Соглашения.
• Заключение соглашения АСАА (Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров).
• Углубление сотрудничества в рамках Диалога Украина - ЕС высокого уровня.
• Расширение возможностей в рамках Конвенции Пан-Евро-Мед.
• Обновления инструмента совместных межправительственных комиссий.
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"Кроме того, важно повысить участие регионов в вопросах, касающихся экспорта. Регионы должны начать меряться не тем, сколько у них средств на депозитах, но наращиванием экспорта", - добавила Микольская.
Напомним, что среди приоритетных евроинтеграционных задач для Президента: завершение добровольного перехода на стандарты ЕС и стандарты НАТО. Закон о налоге на выведенный капитал, закон о Службе финансовой безопасности, присоединение к Шенгенской зоне энергетического союза, а также совместное цифровое и авиационное пространство с ЕС.