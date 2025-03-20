"Удари рф по Україні попри її пропагандистські заяви не припиняються": Зеленський відреагував на нічну атаку рф

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф, вказавши, що "удари росії по Україні попри її пропагандистські заяви не припиняються", і показавши фото наслідків, пише УНН.

Удари росії по Україні попри її пропагандистські заяви не припиняються. Щодня й щоночі – під сотню та більше дронів, не припиняються й ракетні обстріли. Кожним таким запуском росіяни показують світу своє справжнє ставлення до миру - написав Зеленський у соцмережах.

Але, з його слів, завжди, навіть у найскладніших умовах, наші люди можуть розраховувати на негайну підтримку працівників ДСНС, поліцейських, медиків, комунальних служб і всіх, хто допомагає розбирати завали, гасити вогонь, відновлювати зруйноване і, найголовніше, рятувати й захищати життя.

Цієї ночі росіяни запустили майже 200 "шахедів" і дронів-імітаторів. Масована атака на Кіровоградщину – 10 поранених, зокрема четверо дітей, пошкоджено житло, церкву та інфраструктуру - зазначив Зеленський.

І висловив вдячність усім, хто зараз працює на місцях і допомагає долати наслідки російського терору. "Дякуємо тим, хто завжди на чергуванні, на передовій порятунку життів. Кожному й кожній, чия праця є опорою для всіх нас тим, що дає змогу продовжувати боротися й жити попри все", - наголосив Президент.

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