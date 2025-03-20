"Удары рф по Украине, несмотря на ее пропагандистские заявления, не прекращаются": Зеленский отреагировал на ночную атаку рф
Киев • УНН
Владимир Зеленский сообщил о массированной атаке рф на Кировоградскую область. Почти 200 «шахедов» и дронов-имитаторов запустили россияне этой ночью, есть раненые, среди них дети.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф, указав, что "удары россии по Украине, несмотря на ее пропагандистские заявления, не прекращаются", и показав фото последствий, пишет УНН.
Удары россии по Украине, несмотря на ее пропагандистские заявления, не прекращаются. Каждый день и каждую ночь – под сотню и больше дронов, не прекращаются и ракетные обстрелы. Каждым таким запуском россияне показывают миру свое истинное отношение к миру
Но, по его словам, всегда, даже в самых сложных условиях, наши люди могут рассчитывать на немедленную поддержку работников ГСЧС, полицейских, медиков, коммунальных служб и всех, кто помогает разбирать завалы, тушить огонь, восстанавливать разрушенное и, самое главное, спасать и защищать жизни.
Этой ночью россияне запустили почти 200 "шахедов" и дронов-имитаторов. Массированная атака на Кировоградщину – 10 раненых, в том числе четверо детей, повреждены жилье, церковь и инфраструктура
И выразил благодарность всем, кто сейчас работает на местах и помогает преодолевать последствия российского террора. "Спасибо тем, кто всегда на дежурстве, на передовой спасения жизней. Каждому и каждой, чей труд является опорой для всех нас тем, что позволяет продолжать бороться и жить вопреки всему", - подчеркнул Президент.
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