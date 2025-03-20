"Удары рф по Украине, несмотря на ее пропагандистские заявления, не прекращаются": Зеленский отреагировал на ночную атаку рф

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф, указав, что "удары россии по Украине, несмотря на ее пропагандистские заявления, не прекращаются", и показав фото последствий, пишет УНН.

Удары россии по Украине, несмотря на ее пропагандистские заявления, не прекращаются. Каждый день и каждую ночь – под сотню и больше дронов, не прекращаются и ракетные обстрелы. Каждым таким запуском россияне показывают миру свое истинное отношение к миру - написал Зеленский в соцсетях.

Но, по его словам, всегда, даже в самых сложных условиях, наши люди могут рассчитывать на немедленную поддержку работников ГСЧС, полицейских, медиков, коммунальных служб и всех, кто помогает разбирать завалы, тушить огонь, восстанавливать разрушенное и, самое главное, спасать и защищать жизни.

Этой ночью россияне запустили почти 200 "шахедов" и дронов-имитаторов. Массированная атака на Кировоградщину – 10 раненых, в том числе четверо детей, повреждены жилье, церковь и инфраструктура - отметил Зеленский.

И выразил благодарность всем, кто сейчас работает на местах и помогает преодолевать последствия российского террора. "Спасибо тем, кто всегда на дежурстве, на передовой спасения жизней. Каждому и каждой, чей труд является опорой для всех нас тем, что позволяет продолжать бороться и жить вопреки всему", - подчеркнул Президент.

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