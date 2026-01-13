Удари по передмістю Харкова: кількість жертв зросла

$43.080.09
50.140.03
ukenru
19:13 • 9698 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
18:47 • 15008 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 13951 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 15815 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 26367 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 17336 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 19091 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 39937 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 37507 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 29700 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
0м/с
89%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Брав участь у злочинах на території України: полковник армії рф став заступником мера самари12 січня, 15:05 • 4224 перегляди
Венесуельські військові не змогли розгорнути отримані від росії системи ППО під час атаки США12 січня, 15:11 • 6482 перегляди
Понад 5,8 млн грн хабарів: в трьох областях правоохоронці викрили схеми незаконного переправлення за кордон 12 січня, 15:33 • 3782 перегляди
Слідство у справі "Золотого мандарина" завершено - САП12 січня, 15:52 • 4988 перегляди
"Можливі точкові випадки": у ЦПД прокоментували інформацію про "масове закриття" супермаркетів у Києві21:21 • 4596 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 26369 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 33266 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 39938 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 36967 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 41442 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Михайло Федоров
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Молдова
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 33499 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 29185 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 35034 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 37174 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 93260 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Times
Truth Social

Удари по передмістю Харкова: кількість жертв зросла

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Внаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова в ніч на 13 січня загинули дві людини. Удари прийшлися по околицях обласного центру, за попередньою інформацією, спалахнула пожежа.

Удари по передмістю Харкова: кількість жертв зросла

Кількість загиблих унаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова в ніч на вівторок, 13 січня, зросла до двох. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

"На жаль, ще одна людина зазнала поранень не сумісних з життям", - написав Синєгубов.

Незадовго до цього він розповів, що ще двоє людей отримали поранення в передмісті Харкова під час ворожої атаки.

Раніше стало відомо, що внаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова загинула людина.

Нагадаємо

В ніч на вівторок, 13 січня, у Харкові було чути вибухи. Згодом стало відомо, що удари прийшлися по околицях обласного центру. За попередньою інформацією, спалахнула пожежа.

У Харкові ворожий дрон "Молнія" поцілив в інфраструктурний об’єкт - мер11.01.26, 01:59 • 20067 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харків