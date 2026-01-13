Удари по передмістю Харкова: кількість жертв зросла
Київ • УНН
Внаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова в ніч на 13 січня загинули дві людини. Удари прийшлися по околицях обласного центру, за попередньою інформацією, спалахнула пожежа.
Кількість загиблих унаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова в ніч на вівторок, 13 січня, зросла до двох. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
Деталі
"На жаль, ще одна людина зазнала поранень не сумісних з життям", - написав Синєгубов.
Незадовго до цього він розповів, що ще двоє людей отримали поранення в передмісті Харкова під час ворожої атаки.
Раніше стало відомо, що внаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова загинула людина.
Нагадаємо
В ніч на вівторок, 13 січня, у Харкові було чути вибухи. Згодом стало відомо, що удари прийшлися по околицях обласного центру. За попередньою інформацією, спалахнула пожежа.
