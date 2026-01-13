Удары по пригороду Харькова: число жертв возросло

$43.080.09
50.140.03
ukenru
19:13 • 10110 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 15575 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 14288 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 16127 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 26749 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 17411 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 19145 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 40095 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 37556 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 29723 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
0м/с
89%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Участвовал в преступлениях на территории Украины: полковник армии рф стал заместителем мэра самары12 января, 15:05 • 4596 просмотра
Венесуэльские военные не смогли развернуть полученные от России системы ПВО во время атаки США12 января, 15:11 • 6830 просмотра
Более 5,8 млн грн взяток: в трех областях правоохранители разоблачили схемы незаконной переправки за границу12 января, 15:33 • 4020 просмотра
Расследование по делу "Золотого мандарина" завершено - САП12 января, 15:52 • 5292 просмотра
"Возможны точечные случаи": в ЦПД прокомментировали информацию о "массовом закрытии" супермаркетов в Киеве21:21 • 5102 просмотра
публикации
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 26749 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 33432 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 40095 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 37101 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 41579 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Михаил Федоров
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Молдова
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 33578 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 29259 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 35098 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 37238 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 93324 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Таймс
Truth Social

Удары по пригороду Харькова: число жертв возросло

Киев • УНН

 • 232 просмотра

В результате вражеских ударов по пригороду Харькова в ночь на 13 января погибли два человека. Удары пришлись по окрестностям областного центра, по предварительной информации, вспыхнул пожар.

Удары по пригороду Харькова: число жертв возросло

Число погибших в результате вражеских ударов по пригороду Харькова в ночь на вторник, 13 января, возросло до двух. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Подробности

"К сожалению, еще один человек получил ранения, несовместимые с жизнью", - написал Синегубов.

Незадолго до этого он рассказал, что еще два человека получили ранения в пригороде Харькова во время вражеской атаки.

Ранее стало известно, что в результате вражеских ударов по пригороду Харькова погиб человек.

Напомним

В ночь на вторник, 13 января, в Харькове были слышны взрывы. Впоследствии стало известно, что удары пришлись по окрестностям областного центра. По предварительной информации, вспыхнул пожар.

В Харькове вражеский дрон "Молния" попал в инфраструктурный объект - мэр11.01.26, 01:59 • 20092 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Олег Синегубов
Харьков