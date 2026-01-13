Удары по пригороду Харькова: число жертв возросло

Число погибших в результате вражеских ударов по пригороду Харькова в ночь на вторник, 13 января, возросло до двух. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Подробности

"К сожалению, еще один человек получил ранения, несовместимые с жизнью", - написал Синегубов.

Незадолго до этого он рассказал, что еще два человека получили ранения в пригороде Харькова во время вражеской атаки.

Ранее стало известно, что в результате вражеских ударов по пригороду Харькова погиб человек.

Напомним

В ночь на вторник, 13 января, в Харькове были слышны взрывы. Впоследствии стало известно, что удары пришлись по окрестностям областного центра. По предварительной информации, вспыхнул пожар.

В Харькове вражеский дрон "Молния" попал в инфраструктурный объект - мэр