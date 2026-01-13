Внаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова загинула людина - ОВА

$43.080.09
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
18:47 • 13114 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
17:49 • 12916 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 14888 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 25325 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 17095 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 18887 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 39488 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 37355 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 29610 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Популярнi новини
Концерн Rheinmetall передасть Україні БМП Lynx KF41: озвучена вартість машинVideo12 січня, 13:53 • 9158 перегляди
Брав участь у злочинах на території України: полковник армії рф став заступником мера самари12 січня, 15:05 • 3604 перегляди
Венесуельські військові не змогли розгорнути отримані від росії системи ППО під час атаки США12 січня, 15:11 • 5676 перегляди
Понад 5,8 млн грн хабарів: в трьох областях правоохоронці викрили схеми незаконного переправлення за кордон 12 січня, 15:33 • 3320 перегляди
Слідство у справі "Золотого мандарина" завершено - САП12 січня, 15:52 • 4302 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 25325 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 32775 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 39487 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 36610 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 41080 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Михайло Федоров
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Молдова
Ґренландія
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 33308 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 29006 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 34864 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 37000 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 93083 перегляди
Внаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова загинула людина - ОВА

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Внаслідок нічного обстрілу передмістя Харкова 13 січня загинула одна людина. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про двох госпіталізованих чоловіків та одного з гострою реакцією на стрес.

Внаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова в ніч на вівторок, 13 січня, одна людина загинула. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

До цього він розповів, що через ворожий удар 42-річний та 40-річний чоловіки госпіталізовані.

"Ще один 58-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. Всім надається висококваліфікована медична допомога", - написав Синєгубов.

Нагадаємо

В ніч на вівторок, 13 січня, у Харкові було чути вибухи. Згодом стало відомо, що удари прийшлися по околицях обласного центру. За попередньою інформацією, спалахнула пожежа.

У Харкові ворожий дрон "Молнія" поцілив в інфраструктурний об’єкт - мер11.01.26, 01:59 • 20000 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Олег Синєгубов
Харків