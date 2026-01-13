Внаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова загинула людина - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок нічного обстрілу передмістя Харкова 13 січня загинула одна людина. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про двох госпіталізованих чоловіків та одного з гострою реакцією на стрес.
Деталі
До цього він розповів, що через ворожий удар 42-річний та 40-річний чоловіки госпіталізовані.
"Ще один 58-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. Всім надається висококваліфікована медична допомога", - написав Синєгубов.
Нагадаємо
В ніч на вівторок, 13 січня, у Харкові було чути вибухи. Згодом стало відомо, що удари прийшлися по околицях обласного центру. За попередньою інформацією, спалахнула пожежа.
