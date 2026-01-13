В результате вражеских ударов по пригороду Харькова погиб человек - ОВА

В результате вражеских ударов по пригороду Харькова в ночь на вторник, 13 января, один человек погиб. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Подробности

До этого он рассказал, что из-за вражеского удара 42-летний и 40-летний мужчины госпитализированы.

"Еще один 58-летний мужчина испытал острую реакцию на стресс. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь", - написал Синегубов.

Напомним

В ночь на вторник, 13 января, в Харькове были слышны взрывы. Впоследствии стало известно, что удары пришлись по окрестностям областного центра. По предварительной информации, вспыхнул пожар.

