В результате вражеских ударов по пригороду Харькова погиб человек - ОВА
Киев • УНН
В результате ночного обстрела пригорода Харькова 13 января погиб один человек. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о двух госпитализированных мужчинах и одном с острой реакцией на стресс.
Подробности
До этого он рассказал, что из-за вражеского удара 42-летний и 40-летний мужчины госпитализированы.
"Еще один 58-летний мужчина испытал острую реакцию на стресс. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь", - написал Синегубов.
Напомним
В ночь на вторник, 13 января, в Харькове были слышны взрывы. Впоследствии стало известно, что удары пришлись по окрестностям областного центра. По предварительной информации, вспыхнул пожар.
