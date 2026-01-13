$43.080.09
19:13
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
18:47
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
В результате вражеских ударов по пригороду Харькова погиб человек - ОВА

Киев • УНН

 • 108 просмотра

В результате ночного обстрела пригорода Харькова 13 января погиб один человек. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о двух госпитализированных мужчинах и одном с острой реакцией на стресс.

В результате вражеских ударов по пригороду Харькова погиб человек - ОВА

В результате вражеских ударов по пригороду Харькова в ночь на вторник, 13 января, один человек погиб. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Подробности

До этого он рассказал, что из-за вражеского удара 42-летний и 40-летний мужчины госпитализированы.

"Еще один 58-летний мужчина испытал острую реакцию на стресс. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь", - написал Синегубов.

Напомним

В ночь на вторник, 13 января, в Харькове были слышны взрывы. Впоследствии стало известно, что удары пришлись по окрестностям областного центра. По предварительной информации, вспыхнул пожар.

Вадим Хлюдзинский

