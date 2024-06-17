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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5914 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Удар рф по Полтаві: правоохоронці та рятувальники показали масштаби руйнувань

Київ • УНН

 • 34967 перегляди

У результаті російської таки на Полтаву зруйновано цивільну інфраструктуру, виникла пожежа на площі понад 100 кв.м., поранено 12 осіб, у тому числі 2 дітей, пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач.

Удар рф по Полтаві: правоохоронці та рятувальники показали масштаби руйнувань

Сьогодні ворог обстріляв Полтаву. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, виникла пожежа площею близько 100 кв.м. Правоохоронці та рятувальники оприлюднили фото та відео наслідків російської атаки, передає УНН.

Деталі

17 червня російська армія завдала удару по цивільній інфраструктурі обласного центру. На місці події працюють всі екстрені служби та комунальники. Слідчі поліції та СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури документують наслідки воєнного злочину.

За даними ДСНС, вибуховою хвилею пошкоджено скління поряд розташованих житлових та адмінбудівель. Внаслідок бойових дій руйнувань зазнали лінії електропостачання. Рятувальники ліквідували загорання.

Наразі відомо про 12 поранених.

"Їм медики надають фахову допомогу, трьох людей госпіталізували, серед поранених двоє дітей. Також пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, які знаходяться неподалік місця ворожого влучання. Крім того, пошкоджено мережу електроліній, у зв’язку з чим знеструмлено 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів" - повідомив керівник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Ворожий удар по Полтавщині: кількість постраждалих зросла до 12, серед них - двоє дітей17.06.24, 16:46 • 37453 перегляди

Поліцейські забезпечують охорону публічного порядку та спільно із представниками СБУ й прокуратури фіксують наслідки воєнного злочину.

Доповнення

Раніше Пронін повідомляв, що російські війська влучили, попередньо, у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі, є постраждалі, під завалами можуть бути люди.

Антоніна Туманова

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