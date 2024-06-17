Ворожий удар по Полтавщині: кількість постраждалих зросла до 12, серед них - двоє дітей
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару в Полтавській області постраждало 12 людей, у тому числі двоє дітей, і понад 55 000 споживачів залишилися без електроенергії.
У результаті ворожого удару по Полтавщині кількість постраждалих збільшилась до 12 людей, серед них двоє дітей. Про це повдіомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
"Кількість постраждалих збільшилась до 12 людей, серед них двоє дітей. Трьох людей госпіталізували", - повідомив Пронін.
На Полтавщині через атаку рф залишилися без світла понад 55 тисяч споживачів17.06.24, 16:18 • 40441 перегляд
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Раніше Пронін повідомляв, що російські війська влучили, попередньо, у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі, є постраждалі, під завалами можуть бути люди.