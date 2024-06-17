В результате вражеского удара по Полтавщине количество пострадавших увеличилось до 12 человек, среди них двое детей. Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает УНН.

"Количество пострадавших увеличилось до 12 человек, среди них двое детей. Трех человек госпитализировали", - сообщил Пронин.

В Полтавской области из-за атаки рф остались без света более 55 тысяч потребителей

Дополнение

Ранее Пронин сообщал, что российские войска попали, предварительно, в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе, есть пострадавшие, под завалами могут быть люди.