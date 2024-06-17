Сегодня враг обстрелял Полтаву. Разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, возник пожар площадью около 100 кв.м. Правоохранители и спасатели обнародовали фото и видео последствий российской атаки, передает УНН.

Детали

17 июня российская армия нанесла удар по гражданской инфраструктуре областного центра. На месте происшествия работают все экстренные службы и коммунальщики. Следователи полиции и СБУ под процессуальным руководством прокуратуры документируют последствия военного преступления.

По данным ГСЧС, взрывной волной повреждено остекление рядом расположенных жилых и админзданий. В результате боевых действий разрушениям подверглись линии электроснабжения. Спасатели ликвидировали возгорание.

Сейчас известно о 12 раненых.

"Им медики оказывают профессиональную помощь, трех человек госпитализировали, среди раненых двое детей. Также повреждены многоэтажные жилые дома, которые находятся недалеко от места вражеского попадания. Кроме того, повреждена сеть электролиний, в связи с чем обесточены 53 тысячи бытовых и 2,4 тысячи юридических потребителей", - сообщил руководитель полиции Полтавщины Евгений Рогачев.

Вражеский удар по Полтавщине: количество пострадавших возросло до 12, среди них - двое детей

Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и совместно с представителями СБУ и прокуратуры фиксируют последствия военного преступления.

Дополнение

Ранее Пронин сообщал, что российские войска попали, предварительно, в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе, есть пострадавшие, под завалами могут быть люди.