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Удар рф по Харкову: вже 10 постраждалих, чотирьох із яких госпіталізували

Удар рф по Харкову: вже 10 постраждалих, чотирьох із яких госпіталізували

Київ • УНН

 • 59114 перегляди

російські удари по Харкову призвели до 10 постраждалих серед цивільного населення, 4 з яких були госпіталізовані, а один - у важкому стані.

Внаслідок ударів російських військ по Харкову вже 10 постраждалих, четверо із яких госпіталізували, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі 

Десять постраждалих цивільних людей внаслідок обстрілу Харкова.  Серед них - 4 людей госпіталізували до лікарні

-  написав Синєгубов у Telegram.

За його словами, один постраждалий чоловік перебуває у важкому стані.  Іншим надана допомога на місці.

Раніше повідомлялось, що під ударом був Шевченківський район міста. росіяни поцілили біля житлової забудови. Зафіксовано загоряння у багатоквартирному будинку. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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