Удар рф по Харкову: вже 10 постраждалих, чотирьох із яких госпіталізували
Київ • УНН
російські удари по Харкову призвели до 10 постраждалих серед цивільного населення, 4 з яких були госпіталізовані, а один - у важкому стані.
Внаслідок ударів російських військ по Харкову вже 10 постраждалих, четверо із яких госпіталізували, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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Десять постраждалих цивільних людей внаслідок обстрілу Харкова. Серед них - 4 людей госпіталізували до лікарні
За його словами, один постраждалий чоловік перебуває у важкому стані. Іншим надана допомога на місці.
Раніше повідомлялось, що під ударом був Шевченківський район міста. росіяни поцілили біля житлової забудови. Зафіксовано загоряння у багатоквартирному будинку.