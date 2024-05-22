Ворожий удар по Харкову: щонайменше четверо поранених, у багатоквартирному будинку сталась пожежа
Київ • УНН
У Харкові після російського удару щонайменше чотири людини отримали поранення, в тому числі важко поранений водій тролейбуса, а в житловому будинку спалахнула пожежа.
У Харкові щонайменше четверо людей отримали поранення внаслідок удару рф біля житлової забудови. У важкому стані наразі перебуває один із постраждалих - водій тролейбуса. Зафіксовано загоряння у багатоквартирному будинку. Про це УНН повідомляє із посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова та мера Харкова Ігоря Терехова.
Щонайменше четверо поранених, один у важкому стані - водій тролейбуса. Є загоряння у багатоквартирному житловому будинку, пошкодження автомобілів
За словами мера міста Ігоря Терехова, під ударом був Шевченківський район міста. росіяни поцілили біля житлової забудови: будинків, магазинів, транспорту та дитячого майданчика.
Раніше УНН повідомляв, що у Харкові пролунало кілька вибухів. Російські війська атакували Харків керованим боєприпасом.