Харків зазнав удару рф: сталася пожежа на АЗС, пошкоджено кафе
Київ • УНН
Російські загарбники атакували Харків керованим боєприпасом, викликавши пожежу на цивільній автозаправній станції і пошкодивши кафе, інформація щодо жертв все ще уточнюється.
Російські війська атакували Харків керованим боєприпасом, що спровокувало пожежу на АЗС, є пошкодження кафе, інформація щодо постраждалих уточнюється, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
О 13:45 окупанти завдали удар по Харкову. Попередньо - керованим боєприпасом. Є загорання на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе. Інформація щодо постраждалих уточнюється
У Харкові пролунало кілька вибухів22.05.24, 13:56 • 17371 перегляд