Харьков подвергся удару рф: произошел пожар на АЗС, повреждено кафе

Корабль и самолет - 5 дней, ЗРК и вертолет - 4 дня: Кабмин утвердил, сколько будут давать отпуска военным за уничтоженную технику

Кабинет министров одобрил предоставление украинским военнослужащим дополнительного отпуска продолжительностью до 15 дней в году для уничтожения вражеской техники, при этом для различных типов уничтоженной техники установлены конкретные сроки: от 1 дня для беспилотных летательных аппаратов малой дальности до 5 дней для военных кораблей или самолетов.