Вражеский удар по Харькову: по меньшей мере четверо раненых, в многоквартирном доме произошел пожар

В Харькове по меньшей мере четыре человека получили ранения в результате удара рф возле жилой застройки. В тяжелом состоянии сейчас находится один из пострадавших - водитель троллейбуса. Зафиксировано возгорание в многоквартирном доме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова.

По меньшей мере четверо раненых, один в тяжелом состоянии - водитель троллейбуса. есть возгорание в многоквартирном жилом доме, повреждение автомобилей - написал Синегубов в Telegram.

По словам мэра города Игоря Терехова, под ударом был Шевченковский район города. россияне попали возле жилой застройки: домов, магазинов, транспорта и детской площадки.

Ранее УНН сообщал, что в Харькове прогремело несколько взрывов. российские войска атаковали Харьков управляемым боеприпасом.