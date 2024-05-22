Удар рф по Харькову: уже 10 пострадавших, четверых из которых госпитализировали

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  43824 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  68483 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  77558 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  66161 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  118293 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  115729 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  119646 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113559 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104543 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  223492 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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В поездах повышают стоимость постельного белья: в купе и плацкарте - на 60%, в СВ-вдвое

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20 мая 2024, 12:30  •  223492 просмотра
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20 мая 2024, 08:03  •  209417 просмотра
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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  403236 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  388014 просмотра

Удар рф по Харькову: уже 10 пострадавших, четверых из которых госпитализировали

российские удары по Харькову привели к 10 пострадавшим среди гражданского населения, 4 из которых были госпитализированы, а один - в тяжелом состоянии.

Война •   •  1038 просмотра
Удар рф по Харькову: уже 10 пострадавших, четверых из которых госпитализировали

Графики отключений света скорректировали: будут действовать с 19:00 из-за препятствий для СЭС из-за облачности

Из-за увеличения облачности, препятствующей выработке солнечной энергии, запланированные ежечасные отключения электроэнергии в Украине начнутся с 19:00 вместо 20: 00 22 мая, в то время как критически важная инфраструктура останется незатронутой.

Общество •   •  1988 просмотра
Графики отключений света скорректировали: будут действовать с 19:00 из-за препятствий для СЭС из-за облачности

Латвия выделит 6 миллионов евро на развитие инфраструктуры в Украине

Представители Украины и Латвии обсудили увеличение объемов транспортировки через порты Балтии, железнодорожных и автомобильных перевозок и увеличение экспорта украинской продукции. Латвия обязалась выделить 6 миллионов евро в 2024 году на поддержку развития инфраструктуры Украины.

Экономика •   •  2214 просмотра
Латвия выделит 6 миллионов евро на развитие инфраструктуры в Украине

Министр обороны Британии заявил, что у разведки есть доказательства китайской летальной помощи россии

Министр обороны Великобритании Грант Шепс обвинил Китай в оказании или подготовке к оказанию летальной помощи россии для использования в войне против Украины, сославшись на данные американской и британской разведок.

Война •   •  3096 просмотра
Министр обороны Британии заявил, что у разведки есть доказательства китайской летальной помощи россии

Польша покупает у США радиолокационную систему ПВО за почти миллиард долларов

Польша подписала контракт на сумму 960 миллионов долларов на поставку четырех разведывательных аэростатов с подвесными радарами для усиления своей системы противовоздушной обороны и разведки вдоль восточных и северо-восточных границ.

Новости Мира •   •  2887 просмотра
Польша покупает у США радиолокационную систему ПВО за почти миллиард долларов

Лубинец заявил, что на этой неделе возможны положительные новости по вопросу возвращения детей

Лубинец выразил надежду, что на этой неделе в Украине появятся новые позитивные новости о возвращении украинских детей из России.

Война •   •  5064 просмотра
Лубинец заявил, что на этой неделе возможны положительные новости по вопросу возвращения детей

Число пострадавших из-за удара рф по Харькову возросло до девяти

В результате российских ударов по Харькову пострадали девять человек, в том числе водитель троллейбуса в тяжелом состоянии. А в жилом доме произошел пожар.

Война •   •  6361 просмотра
Число пострадавших из-за удара рф по Харькову возросло до девяти

В Киеве и четырех регионах графики отключений света будут действовать с 19: 00 - ДТЭК

Энергетики скорректировали график отключений электроэнергии в Киеве и четырех других регионах Украины, предварительно графики будут действовать с 19:00 до полуночи.

Экономика •   •  5850 просмотра
В Киеве и четырех регионах графики отключений света будут действовать с 19: 00 - ДТЭК

В поездах повышают стоимость постельного белья: в купе и плацкарте - на 60%, в СВ-вдвое

"Укрзализныця" впервые за 5 лет повышает стоимость постельного белья в пассажирских поездах.

Общество •   •  5821 просмотра
В поездах повышают стоимость постельного белья: в купе и плацкарте - на 60%, в СВ-вдвое

В Смеле Черкасской области загорелось кафе

В Смеле Черкасской области загорелось кафе на площади 50 квадратных метров, но спасатели потушили его без каких-либо жертв, причина пожара еще устанавливается.

Общество •   •  5823 просмотра
В Смеле Черкасской области загорелось кафе