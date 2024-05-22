Удар рф по Харькову: уже 10 пострадавших, четверых из которых госпитализировали

В результате ударов российских войск по Харькову уже 10 пострадавших, четверо из которых госпитализировали, сообщил глава ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

Десять пострадавших гражданских людей в результате обстрела Харькова. среди них-4 человека госпитализировали в больницу - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, один пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии. Другим оказана помощь на месте.

Ранее сообщалось, что под ударом был Шевченковский район города. россияне попали возле жилой застройки. Зафиксировано возгорание в многоквартирном доме.