Ворожий удар КАБами по Харківщині: серед трьох жертв неповнолітня - ОВА
Київ • УНН
Російські війська обстріляли село в Харківській області, влучивши в цивільний автомобіль і вбивши трьох людей.
У Харківській області минулої доби російські війська обстріляли КАБами село Чорне, поцілили в автомобіль з цивільними, відомо про трьох загиблих та двох постраждалих, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Близько 17:40 ворог здійснив обстріл керованими авіабомбами села Чорне Куп‘янського району. Влучання в автомобіль з цивільними. Загорівся приватний будинок поряд. Загинули три людини: 58-річна жінка, 56-річний чоловік та дівчина 17 років. Постраждали 54-річна жінка, госпіталізована у важкому стані, та 53-річний чоловік
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З його слів, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 15 населених пунктів Харківщини: Кудіївка, Синьківка, Берестове, Котлярівка та ін. Окупанти завдавали авіаударів по селу Іванівка, Охрімівка, Мала Вовча, Нестерне, Бударки, Чорне та ін.
Зокрема, о 6:24 ворог здійснив обстріл села Катеринівка Куп‘янського району. Пошкоджений приватний будинок. Постраждалі відсутні.
Близько 20:09 ворог завдав ударів по території невстановленим боєприпасом по селу Липці Харківського району. Пошкоджений будинок. Без постраждалих, додав він.
Близько 11:00 ворог, за даними Синєгубова, завдав ударів по місту Вовчанськ, а також по смт Білий Колодязь Чугуївського району. Обидва влучання в приватний будинок. Пошкоджено вікна, ворота, паркан. Постраждалих не зафіксовано.
"На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки біля Синьківки та Іванівки", - вказав Синєгубов.
Харківщина: росіяни атакували КАБами та ракетами С-30015.02.24, 22:09 • 33008 переглядiв