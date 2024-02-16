Вражеский удар КАБами по Харьковской области: среди трех жертв несовершеннолетняя - ОВА

В Харьковской области в прошедшие сутки российские войска обстреляли КАБами село Черное, попали в автомобиль с гражданскими, известно о трех погибших и двух пострадавших, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Около 17:40 враг совершил обстрел управляемыми авиабомбами села Черное Купянского района. Попадание в автомобиль с гражданскими. Загорелся частный дом рядом. Погибли три человека: 58-летняя женщина, 56-летний мужчина и девушка 17 лет. Пострадали 54-летняя женщина, госпитализирована в тяжелом состоянии, и 53-летний мужчина - сообщил Синегубов в соцсетях.

Детали

По его словам, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись 15 населенных пунктов Харьковской области: Кудиевка, Синьковка, Берестовое, Котляровка и др. Оккупанты наносили авиаудары по селу Ивановка, Охримовка, Малая Волчья, Нестерное, Бударки, Черное и др.

В частности, в 6:24 враг совершил обстрел села Катериновка Купянского района. Поврежден частный дом. Пострадавшие отсутствуют.

Около 20:09 враг нанес удары по территории неустановленным боеприпасом по селу Липцы Харьковского района. Поврежден дом. Без пострадавших, добавил он.

Около 11:00 враг, по данным Синегубова, нанес удары по городу Волчанск, а также по поселку Белый Колодец Чугуевского района. Оба попадания в частный дом. Повреждены окна, ворота, забор. Пострадавших не зафиксировано.

"На Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки возле Синьковки и Ивановки", - указал Синегубов.

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