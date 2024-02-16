Вражеский удар КАБами по Харьковской области: среди трех жертв несовершеннолетняя - ОВА

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
  •  30402 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
  •  130531 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  215364 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  232635 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  200868 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  198483 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  211173 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  246719 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  247929 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  231964 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
okhtyrkaАхтырка
chukhuevЧухуев
berestoveБерестово
raketnyi-kompleks-s-300Ракетная система С-300
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
Loading...
Новости по теме

Вражеский удар КАБами по Харьковской области: среди трех жертв несовершеннолетняя - ОВА

Российские войска обстреляли село в Харьковской области, попав в гражданский автомобиль и убив трех человек.

Война •   •  18246 просмотра
Вражеский удар КАБами по Харьковской области: среди трех жертв несовершеннолетняя - ОВА

На Херсонщине из-за российской агрессии погиб 1 человек

За минувшие сутки в результате российских обстрелов жилых кварталов Херсонской области погиб один человек.

Война •   •  20353 просмотра
На Херсонщине из-за российской агрессии погиб 1 человек

Еще плюс 1210 оккупантов и 23 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 400 300 человек личного состава и 6465 танков.

Война •   •  23051 просмотра
Еще плюс 1210 оккупантов и 23 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

За сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки украинские войска отбили 95 боевых столкновений на разных участках фронта.

Война •   •  22107 просмотра
За сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения врага - Генштаб

За минувшие сутки украинская авиация нанесла удары по 12 местам сосредоточения вражеских войск. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба.

Война •   •  21201 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения врага - Генштаб

Сегодня День военного журналиста Украины: сколько украинских медийщиков, вступивших в ряды ВСУ, погибло во время войны

Украина чтит память военных и гражданских журналистов, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, ведя репортажи с линии фронта войны с россией.

Общество •   •  22701 просмотра
Сегодня День военного журналиста Украины: сколько украинских медийщиков, вступивших в ряды ВСУ, погибло во время войны

ВСУ отбили штурм дронами на Лиманском направлении

На Лиманском направлении украинские войска успешно защитились от атаки российского беспилотника.

Война •   •  23666 просмотра
ВСУ отбили штурм дронами на Лиманском направлении

G7 проведет встречу на годовщину вторжения РФ в Украину - 24 февраля

Лидеры G7 соберутся на видеоконференцию 24 февраля, во вторую годовщину вторжения России в Украину, чтобы обсудить продолжающийся конфликт.

Война •   •  27567 просмотра
G7 проведет встречу на годовщину вторжения РФ в Украину - 24 февраля

В России заявили о сбитии 5 дронов в Белгородской области и над акваторией Черного моря

Россия утверждает, что ее системы противовоздушной обороны сбили один беспилотник в Белгородской области вблизи Украины и еще четыре над Черным морем ночью.

Война •   •  22484 просмотра
В России заявили о сбитии 5 дронов в Белгородской области и над акваторией Черного моря

День единения в Украине. Что еще можно отметить 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, в Украине отмечается День единения. Событие было основано указом президента 14 февраля, за десять дней до полномасштабного российского вторжения.

Общество •   •  22793 просмотра
День единения в Украине. Что еще можно отметить 16 февраля