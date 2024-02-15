Харьковщина: россияне атаковали КАБами и ракетами С-300
Киев • УНН
Три человека погибли и еще двое получили ранения во время российского воздушного обстрела села Черное в Харьковской области с использованием крылатых ракет и ракет С-300.
На Харьковщине во время авиабомбардировки села Черного погибли три человека, еще два получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
По состоянию на сейчас в результате попаданий вражеских КАБов в селе Черное Купянского района трое погибших: 58-летняя женщина и 56-летний мужчина. Данные погибшей девушки устанавливаются. Пострадали 54-летняя женщина, госпитализирована в тяжелом состоянии, а также получил ранения 53-летний мужчина.
Контекст
Ранее сообщалось что в населенном пункте Ольховатской громады (Купянский район) есть прилет двух вражеских КАБов.
Из-за этой атаки погибли трое гражданских, в том числе девочка-подросток.
Дополнительно
Кроме того, в этот же день захватчики нанесли ракетный удар по поселку Белый Колодец Волчанской громады. Предварительно, оккупанты били из ЗРК С-300. О последствиях атаки рассказали в прокуратуре области.
15 февраля около 14:30 российские военные нанесли ракетный удар по поселку Белый Колодец Волчанской громады. Предварительно, обстрел был осуществлен из ЗРК С-300. Вражеская ракета попала в дорогу между жилыми домами. Получили повреждения частные домовладения, хозяйственные постройки и автомобили.
Харьковщина: россияне атаковали КАБами и ракетами С-300
Три человека погибли и еще двое получили ранения во время российского воздушного обстрела села Черное в Харьковской области с использованием крылатых ракет и ракет С-300.
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