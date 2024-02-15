Харьковщина: россияне атаковали КАБами и ракетами С-300

На Харьковщине во время авиабомбардировки села Черного погибли три человека, еще два получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

По состоянию на сейчас в результате попаданий вражеских КАБов в селе Черное Купянского района трое погибших: 58-летняя женщина и 56-летний мужчина. Данные погибшей девушки устанавливаются. Пострадали 54-летняя женщина, госпитализирована в тяжелом состоянии, а также получил ранения 53-летний мужчина. - рассказал Синегубов.

Контекст

Ранее сообщалось что в населенном пункте Ольховатской громады (Купянский район) есть прилет двух вражеских КАБов.

Из-за этой атаки погибли трое гражданских, в том числе девочка-подросток.

Дополнительно

Кроме того, в этот же день захватчики нанесли ракетный удар по поселку Белый Колодец Волчанской громады. Предварительно, оккупанты били из ЗРК С-300. О последствиях атаки рассказали в прокуратуре области.