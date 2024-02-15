Виявили тіло 17-річної дівчини: у Харківській області зросла кількість жертв після атаки КАБами

У Харківській області зросла кількість жертв після скидання окупантами КАБів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

"Кількість загиблих збільшилася до трьох осіб. Поблизу автомобіля виявили тіло дівчини близько 17 років, дані встановлюються", - повідомив голова ОВА.

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У Харківській області є приліт двох ворожих КАБів. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, є влучання в авто з цивільними, щонайменше двоє загиблих.