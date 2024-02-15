Окупанти скинули КАБи на Харківщину: є влучання в авто з цивільними, щонайменше двоє загиблих
Київ • УНН
Два ворожі безпілотники влучили в цивільний автомобіль на Харківщині, в результаті чого загинули чоловік і його дружина. Також є загорання житлового приватного будинку, попередньо - двоє поранених.
У Харківській області є приліт двох ворожих КАБів. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, є влучання в авто з цивільними, щонайменше двоє загиблих, передає УНН.
"У населеному пункті Вільхуватської громади є приліт двох ворожих КАБів. Зафіксоване влучання в автомобіль з цивільними: щонайменше двоє загиблих мирних жителів - чоловік та його дружина", - повідомив Синєгубов.
За його словами, також є загорання житлового приватного будинку, попередньо - двоє поранених.
Всі екстрені служби працюють на місці, резюмував голова ОВА.
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