росіяни вдарили БПЛА по селищу на Харківщині: двоє постраждалих
Київ • УНН
Двоє цивільних отримали поранення під час обстрілу армією рф села Дворічна в Харківській області за допомогою безпілотника.
Армія рф сьогодні атаковала безпілотником селище Дворічна Купʼянського району Харківської області. Внаслідок ворожого удару поранення отримали двоє місцевих жителів. Про це УНН повідомляє із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Деталі
За даними слідства, 15 лютого близько 12:00 держава-агресор атакувала безпілотником селище Дворічна Купʼянського району. Поранено двох мирних мешканців — чоловіків віком 51 та 47 років
Також сьогодні вранці російські військовослужбовці здійснили авіаудар по селищу Чорне Вільхуватської ТГ. Зруйновано житловий будинок, інші приватні домоволодіння зазнали пошкоджень.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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