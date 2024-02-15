россияне ударили БПЛА по поселку на Харьковщине: двое пострадавших

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
  •  100476 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  170313 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  201691 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  173169 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  171811 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  196004 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  238731 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  242995 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  228205 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  326499 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне ударили БПЛА по поселку на Харьковщине: двое пострадавших

Двое гражданских получили ранения во время обстрела армией рф села Двуречная в Харьковской области с помощью беспилотника.

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россияне ударили БПЛА по поселку на Харьковщине: двое пострадавших

Новые члены Координационной платформы доноров выделят более 5,5 млрд долларов на восстановление Украины

Новые члены Координационной платформы доноров выделят более $5,5 млрд на восстановление Украины, чтобы помочь избежать финансовой нестабильности в 2024 году.

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Новые члены Координационной платформы доноров выделят более 5,5 млрд долларов на восстановление Украины

В боях за Авдеевку погиб доброволец из Чехии

Чешский доброволец, который воевал за Украину, погиб в боях за Авдеевку во время минометного обстрела.

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В боях за Авдеевку погиб доброволец из Чехии

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Оккупационные власти Донецкой области организовали пропагандистский концерт с участием студентов из Якутии, чтобы усилить российские нарративы о "едином народе" и "освободительной войне" в оккупированной Украине.

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Европа сталкивается с падением рождаемости - Reuters

Несмотря на семейную политику, коэффициент рождаемости в Европе остается на уровне около 1,5 рождений на одну женщину, что гораздо ниже 2,1, необходимых для поддержания численности населения.

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Европа сталкивается с падением рождаемости - Reuters

В Харькове будут судить мать, которая оставила 2,5 летнюю дочь одну дома на три дня

В Харькове мать предстанет перед судом за то, что оставила свою 2,5-летнюю дочь одну на три дня без еды и воды.

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В Харькове будут судить мать, которая оставила 2,5 летнюю дочь одну дома на три дня

российские "военкоры" массово пишут об отставке командующего Черноморским флотом соколова: при чем тут "цезарь куников"

российские "z-военкоры" сообщают, что командующий Черноморского флота виктор соколов был отстранен от должности. Вероятно это произошло после атаки украинских беспилотных катеров на большой десантный корабль "цезарь куников" 14 февраля.

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российские "военкоры" массово пишут об отставке командующего Черноморским флотом соколова: при чем тут "цезарь куников"

На Киевщине ребенок проглотил пулю

Врачи успешно удалили пулю, которую проглотил мальчик.

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На Киевщине ребенок проглотил пулю

К "Дія.City" уже присоединилось более 100 defense-tech компаний: среди них известные международные предприятия

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К "Дія.City" уже присоединилось более 100 defense-tech компаний: среди них известные международные предприятия

Производитель нефтедобывающего оборудования Weatherford внесен в список спонсоров войны

Ирландско-американский производитель нефтепромыслового оборудования Weatherford International был внесен в список международных спонсоров войны в Украине за продолжение деятельности в рф и уплату налогов, которые поддерживают российское правительство и армию.

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Производитель нефтедобывающего оборудования Weatherford внесен в список спонсоров войны