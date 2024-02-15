россияне ударили БПЛА по поселку на Харьковщине: двое пострадавших

Армия рф сегодня атаковала беспилотником поселок Двуречная Купянского района Харьковской области. В результате вражеского удара ранения получили двое местных жителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

По данным следствия, 15 февраля около 12:00 государство-агрессор атаковало беспилотником поселок Двуречная Купянского района. Ранены двое мирных жителей - мужчины в возрасте 51 и 47 лет - говорится в сообщении прокуратуры.

Также сегодня утром российские военнослужащие совершили авиаудар по поселку Черное Ольховатской ТГ. Разрушен жилой дом, другие частные домовладения получили повреждения.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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