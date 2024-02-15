Оккупанты сбросили КАБы на Харьковщину: есть попадание в авто с гражданскими, по меньшей мере двое погибших

В Харьковской области есть прилет двух вражеских КАБов. Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, есть попадание в авто с гражданскими, по меньшей мере двое погибших, передает УНН.

"В населенном пункте Ольховатской громады есть прилет двух вражеских КАБов. Зафиксировано попадание в автомобиль с гражданскими: по меньшей мере двое погибших мирных жителей - муж и его жена", - сообщил Синегубов.

По его словам, также есть возгорание жилого частного дома, предварительно - двое раненых.

Все экстренные службы работают на месте, резюмировал глава ОВА.

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